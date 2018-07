Con nueva declaración de renta, parte de cesantías quedarían gravadas

Con un salario ordinario de alrededor de 4’483.768 pesos devengados por un trabajador, parte de sus cesantías quedarían gravadas, pese a que las normas del Estatuto Tributario establecen que estos recursos están exentos de gravámenes.

Todo se debe a las medidas que rodean la nueva declaración de renta, establecidas a partir de la reforma tributaria del 2016. Con ellas, es obligatorio incluir como ingreso fiscal, en el formulario 210 que se expidió para cumplir el trámite, los recursos obtenidos a partir de enero del 2017, a título de cesantías, las que –en teoría– son un ahorro del trabajador.



Dicha obligatoriedad, junto con otra de las normas de la reforma tributaria que asigna un techo hasta el cual se pueden hacer deducciones al declarar renta, terminarían incluyendo un tramo de los recursos por cesantías entre los ingresos gravados.



La norma en mención establece que solo se pueden utilizar deducciones, para bajar la base gravable sobre la cual se debe aportar el impuesto de renta, hasta 40 por ciento del ingreso neto y dicho porcentaje no podrá exceder las 5.040 unidades de valor tributario (UVT) (160’569.000 pesos por el año gravable 2017).

Como el límite del 40 por ciento es global, es decir que cubre todas las deducciones y exenciones, no es posible afirmar que alguno de los conceptos termine gravado FACEBOOK

TWITTER

En cifras

Así las cosas, un ejemplo elaborado por la firma Touché Asesores muestra la situación que, no obstante, para el exdirector de la Dian, Horacio Ayala, es un hilo muy delgado difícil de precisar.



“Como el límite del 40 por ciento es global, es decir que cubre todas las deducciones y exenciones, no es posible afirmar que alguno de los conceptos termine gravado. El excedente del 40 por ciento no se puede atribuir a un concepto en particular”, indica Ayala.

Adicionalmente, expresa el analista, “en rentas por encima del salario integral no hay cesantías”. Se recuerda que el salario integral que se aplica en el 2018, equivalente a un monto por encima de los 13 salarios mínimos, corresponde a salarios por encima de los 10’156.146 pesos.

Sin contar ese ingreso no habría pago

En las cuentas de Touché Asesores se parte de un caso básico, el de un ciudadano que tiene un ingreso ordinario mensual de 4’483.768 pesos, lo que suma un total bruto por rentas de trabajo de 62’772.751 pesos al año, incluyendo los 12 sueldos mensuales que recibe, más un salario adicional por primas y las cesantías que ahora hay que reportar como ingreso (14 mesadas de igual valor al año).



Tras la depuración inicial, es decir, la que permite descontar los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, que, para el ejemplo, solo son los pagos por salud y pensiones, más un punto de solidaridad (9 % del salario básico), ese valor representaría 4’842.469 pesos, que se le restan al total, generando así lo que se llama renta líquida: 57’930.282 pesos. A partir de esta cifra, según la ley, se pueden aplicar los otros beneficios que le atañen a la renta laboral: 25 por ciento de la renta exenta, más las demás deducciones de ley. Sin embargo, como esta suma de rentas exentas y deducciones no puede pasar del 40 por ciento, para el ingreso anual del ejemplo, el contribuyente solo podría dejar por fuera de los recursos gravados con impuestos la suma de 23’172.113 pesos.



Los restantes 34’758.169 pesos, de acuerdo con los valores por pagar, basados en la tabla de renta que estipuló la reforma tributaria del 2016, estarían tributando con 6.053 pesos, obligación que va incrementándose a medida que sube el ingreso. Desde esa perspectiva, un tramo de sus cesantías fueron gravados, ya que si no hubieran sido sumadas a su ingreso, este contribuyente no tendría que hacer ningún pago.

Otros expertos opinan

Por tal motivo, Camilo Rodríguez, director de impuestos de la firma KPMG, en línea con lo expuesto por Touché Asesores, expresa que “el propósito de la norma era limitar el efecto de los beneficios fiscales sin tener en cuenta su naturaleza”.



Rodríguez recuerda que el decreto 2250 de 2017, uno de los reglamentarios de la reforma, establece además una norma transitoria frente a las cesantías: “Los montos acumulados a 31 de diciembre del 2016 en los fondos de cesantías mantienen el régimen vigente, sin limitación a las deducciones del artículo 336 del Estatuto Tributario, que se refiere a la renta líquida cedular de las rentas de trabajo”.

Un análisis del equipo de contadores de Actualícese también expresa que, en efecto, “a partir de enero del 2017, lo que sucedería es que cualquier valor por cesantías que el asalariado con vínculo posterior a la Ley 50 de 1990 llegue a percibir como ingreso fiscal del año (entre ellos los valores por retiros de cesantías que ya tenía consignadas en el fondo de cesantías a diciembre del 2016, las cuales se irán convirtiendo en un ingreso fiscal solo cuando las retire), empezaría a quedar sometido a ese nuevo límite del 40 por ciento, aumentándosele la base final de su impuesto de renta”.



El pasado 23 de julio, la Dian emitió un concepto sobre el manejo tributario de las cesantías.

MARTHA MORALES MANCHEGO