Lanzan campaña contra pasajeros borrachos en los aviones

La aerolínea irlandesa Ryanair ha lanzado una campaña para evitar el consumo excesivo de alcohol a bordo de sus aviones y ha hecho un llamamiento a las autoridades británicas para que adopten medidas urgentes ante “el aumento de la conducta disruptiva de los pasajeros que viajan desde los aeropuertos británicos” relacionados con la ingestión de bebidas alcohólicas.

La Autoridad de la Aviación Civil británica (CAA, por sus siglas en inglés) ha informado un aumento del 600 % en los incidentes de pasajeros violentos en el Reino Unido entre el 2012 y el 2016, la mayor parte en relación con el consumo de bebidas alcohólicas.



La aerolínea de bajo costo instó a los aeropuertos a ser más responsables acerca de este problema de seguridad y adoptar medidas como la prohibición de la venta de alcohol en todos los bares y restaurantes antes de las diez de la mañana; la introducción del uso obligatorio de tarjetas de embarque en la compra de bebidas alcohólicas en esos locales (de la misma manera que se necesita una tarjeta de embarque para las compras del aeropuerto) y limitar el número de bebidas a un máximo de dos por pasajero.

También ha solicitado que se controle la venta de alcohol durante retrasos en los vuelos.



Ryanair ya ha tomado una serie de medidas para prevenir el comportamiento de sus clientes más aficionados al alcohol en sus vuelos del Reino Unido, y los viajeros no están autorizados a consumir a bordo las bebidas que adquieren en las tiendas libres de impuestos.



Además, a los clientes que vuelan desde Glasgow Prestwick y Manchester a Alicante e Ibiza ya no se les permite traer alcohol de tiendas libres de impuestos a bordo de la aeronave, y a los que han comprado bebidas en las tiendas se les pedirá que las pongan en las bodegas o dejen sus compras en el aeropuerto antes de subir al avión.

Detenciones

El número de detenciones de personas ebrias en aeropuertos del Reino Unido y durante sus vuelos aumentó en un año un 50 %, según reveló este lunes la cadena BBC. Entre febrero del 2016 y el pasado febrero, 387 personas fueron arrestadas por ese motivo, frente a las 255 del año previo.



Según una investigación llevada a cabo por el equipo de un programa que la citada cadena pública emitió este lunes, más de la mitad del personal de la tripulación de cabina que participó en las encuestas admitió haber sido testigo de comportamientos conflictivos por parte de pasajeros en estado de embriaguez en aeropuertos británicos.



En este sentido, el Ministerio de Interior “se plantea” la posibilidad de adoptar medidas legales a fin de atajar este problema. La BBC obtuvo los datos relativos a las detenciones de 18 de las 20 fuerzas policiales que cuentan con un aeropuerto importante en su área de acción.



Según la investigación, uno de cada cuatro miembros de la tripulación de cabina encuestados afirmó haber sido víctima de abuso físico por parte de algunos de los viajeros.



En julio de 2016, la industria de la aviación introdujo un código de conducta voluntario para abordar este problema, al que se adhirieron la mayoría de las aerolíneas. No obstante, el programa de investigación descubrió que más de una cuarta parte de los empleados de la tripulación de cabina desconoce la existencia de ese código y que en el caso de aquellos que sí tienen constancia del mismo, el 23 % cree que no funciona.



“El código no está funcionando. Vemos esos incidentes a diario, semanalmente, mensualmente. Principalmente, es el alcohol que venden en el duty free el problema significativo”, señaló un trabajador de aerolínea, sin revelar su identidad. Otro trabajador de aerolínea citó entre las consideradas peores rutas a la hora de detectar este tipo de incidentes las que unen el Reino Unido con las ciudades españolas de Alicante, Ibiza y Palma de Mallorca.



“Es totalmente injusto que los aeropuertos pueden beneficiarse de la venta ilimitada de alcohol para los pasajeros y que dejen a las aerolíneas solas para hacer frente a las consecuencias de seguridad”, aseguró Kenny Jacobs, de Ryanair.



RAMÓN MUÑOZ

