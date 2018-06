Con tecnología, NH Hotels le saca jugo al empuje del turismo

Con la implementación de procesos de interacción de huéspedes a través de aplicaciones en dispositivos electrónicos y con una apuesta por la gastronomía local, la cadena española NH Hotel Group, que en Colombia tiene 15 hoteles, está desplegando su transformación digital.

Eduardo Bosch, director Gerente de NH Hotel Group América, cree que el país puede tener una ocupación hotelera de al menos el 65 por ciento, y revela que miran opciones de crecer en Cali y llegar a Santa Marta.



¿Qué perspectivas ven para este año?



El 2017 fue un año récord en ventas y Ebitda, con 235 millones de euros. Prevemos crecimientos que superan el 30 por ciento, con comportamientos distintos en cada país, y también con un efecto que hay que neutralizar, y es el tipo de cambio.



¿Y en huéspedes y ventas locales?



Estamos trabajando mucho en resegmentar nuestra estrategia comercial. Lo estamos haciendo en Argentina; con ocupaciones promedio superiores a 75 por ciento, podemos bajar un poco la ocupación para incrementar tarifas en un país con inflaciones desgraciadamente espectaculares. En México crecemos cifras importantes y en Colombia estamos haciéndola porque la situación es más compleja, ya que la ocupación promedio es muy baja.



Según el Dane cercana al 56 por ciento...



Extremadamente baja, pues Colombia ha tenido un doble efecto de desequilibrio. Por un lado, la caída del petróleo, uno de los principales contribuyentes del segmento corporativo, hizo que bajara la demanda. Y por el otro lado, un crecimiento anómalo de oferta a través de una acción que hizo que hasta el 2017 construir hoteles fiscalmente fuera gratis.

¿Cómo impulsar los ingresos en Colombia?



Hay diferentes estrategias. Una, a través de Cotelco, es que estamos buscando que Colombia se convierta en destino internacional de congresos. Hoy un operador de congresos se tiene que sentar con todas las cadenas a negociar tarifas, habitaciones y disponibilidades. Queremos simplificar el proceso, que se sienten con uno solo y pongan encima de la mesa un paquete de habitaciones.



¿Qué tanto puede crecer la ocupación en Colombia?



Siendo realistas, debería estar en torno al 65 por ciento y estoy convencido que acabará llegando a esos niveles, que se tenían antes de la entrada de los nuevos hoteles con el incentivo.



¿Cómo va el plan de digitalización?



Con nuestro proceso de transformación digital, hemos implantado una misma plataforma en los hoteles de todos los países. En los próximos meses el cliente podrá, si lo desea, interactuar a través de canales online. Lo primero que estamos desplegando, ya prácticamente en la mitad de nuestros hoteles, es el exprés check out, para no pasar por la recepción a la salida. Además, habrá dos otras funcionalidades. El check in online, antes de llegar al hotel, y apuntamos a que la llave la porte a través del smartphone. La tercera funcionalidad será poder elegir la habitación, sobre un plano, como ocurre con las aerolíneas, pero determinando preferencias de piso, vistas, tipo de cama, entre otros.

¿En qué dispositivos?



La plataforma online se pueda utilizar a través de cualquier dispositivo, sea smartphone, tablet, desktop o portátil.



¿Cómo será en Colombia?



Tenemos a Colombia y países de América Latina en implementación, de tal manera que a finales de noviembre deberíamos tener todas estas funcionalidades en todos los hoteles.



¿Qué inversiones hay detrás de este plan digital?



No podría dar el dato concreto, porque está en un plan integral, pero invertimos del orden de 10 millones de euros cada año en tecnología.



¿Ven oportunidad en alguna ciudad en la que no estén?



Cada quince días analizamos proyectos para toda América Latina. Estamos analizando crecer presencia en Cali y en Medellín, pero en esta última esperamos el impacto de 1.600 habitaciones que entraron. Sí estamos mirando ciudades secundarias, como por ejemplo Santa Marta.



¿Cuánto les aportará América Latina este año al crecimiento?



Hoy Latinoamérica aporta entre 15 y 20 por ciento al Ebitda global. Esperamos que como conjunto supere el crecimiento de 30 por ciento cada año.



