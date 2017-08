La tecnología, más heroína que villana / Opinión

En los sesenta, cuando el biólogo Paul Ehrlich predecía que el veloz crecimiento de la población iba a provocar hambrunas masivas, un genetista llamado Norman Borlaug estaba desarrollando nuevos cultivos y métodos de agricultura que se han convertido en pilares de la revolución verde. Se atribuye a esos avances (y otras innovaciones en tecnología agrícola) haber evitado más de mil millones de muertes por hambre y mejorado la nutrición de miles de millones de personas. Pero hay gente que parece ansiosa por revertir esas mejoras.

Además de salvar vidas, la Revolución Verde evitó una destrucción medioambiental a gran escala. Según un estudio de la Universidad Stanford de 1961, la tecnología agrícola moderna ha permitido una considerable reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, aumentando al mismo tiempo el rendimiento neto de los cultivos. También salvó del desmonte y la conversión en tierra de siembra el equivalente a tres selvas como el Amazonas (o el doble del área de los 48 estados contiguos de EE. UU).



Los cultivos genéticamente modificados han permitido, por su parte, una reducción del uso de pesticidas nocivos para el medioambiente acumulada igual a 581 millones de kilogramos (un 18,5 por ciento) desde 1996.

Extrañamente, muchos ambientalistas creen que todo esto es digno no de aprobación, sino de condena, y promueven un regreso a metodologías de cultivo ineficientes e improductivas. La ‘agroecología’ por la que abogan incluye una primitiva “agricultura campesina” que, al reducir el rendimiento y la resistencia de los cultivos, pone en riesgo la seguridad alimentaria y aumentaría el hambre y la desnutrición.



En apoyo de esta insensatez, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas publicó hace poco un informe de la relatora especial sobre derecho a la alimentación, Hilal Elver, en el cual se convoca a la instauración de un régimen agroecológico global, con un nuevo tratado internacional que regule y reduzca el uso de pesticidas y técnicas de ingeniería genética, métodos que calificó de violaciones de los derechos humanos.



El CDHNU (un organismo que incluye a tan ‘firmes’ defensores de los derechos humanos como Arabia Saudita, China, Cuba, Catar y Venezuela) creó en el año 2000 el cargo de relator especial sobre el derecho a la alimentación, que, a tono con la absurda composición del CDHNU, tuvo como primer ocupante al sociólogo suizo Jean Ziegler, cofundador y receptor del Premio Internacional Gadafi de Derechos Humanos.



Elver se opone a la producción industrial de alimentos y al libre comercio, y suele colaborar con Greenpeace y otros movimientos ambientalistas radicales. Y su nuevo informe para el CDHNU es, en buena medida, una mera repetición de conceptos delirantes de oenegés financiadas por la industria de los alimentos orgánicos. Por ejemplo, acusa a innovaciones agrícolas como los pesticidas de “desestabilizar el ecosistema” y dice que no se necesitan para aumentar las cosechas.



Todo esto podría desestimarse como un caso más de activismo errado dentro de la ONU, pero es solo una parte de una campaña más amplia e influyente de ONG globales (que cuenta con aliados dentro de la U. Europea) para promover un modelo agroecológico que prohíba el uso de insumos agrícolas fundamentales como los pesticidas y las especies vegetales genéticamente modificadas.



Una agenda que ahora se promueve a través de una vasta red de organismos y programas de la ONU, además de tratados y acuerdos internacionales como el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Comisión del Codex Alimentarius y la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer.



La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (que todavía no ha sucumbido del todo al activismo radical) estima que sin pesticidas los agricultores perderán hasta el 80 % de las cosechas por culpa de insectos, enfermedades y malezas. (En los últimos 18 meses, el gusano cogollero devastó plantaciones de maíz en gran parte del África subsahariana.)

Estos regímenes regulatorios radicales afectan particularmente a los países en desarrollo, ya que muchas veces su cumplimiento es condición para recibir ayudas del extranjero.



Millones de pequeños agricultores en los países en desarrollo necesitan proteger sus cultivos. Y cuando, por ejemplo, no tienen acceso a herbicidas, tienen que desmalezar sus parcelas a mano: para desmalezar una hectárea de terreno, los agricultores (por lo general, mujeres y niños) tienen que caminar diez kilómetros agachados, algo que con el tiempo produce lesiones permanentes en la columna. De hecho, es lo que llevó en 2004 al estado de California a prohibir el desmalezamiento manual (aunque se hizo una excepción para las granjas orgánicas, precisamente porque se niegan a usar herbicidas).



Privar a los países en desarrollo de usar métodos agrícolas más eficientes y sostenibles los condena a la pobreza y les niega la seguridad alimentaria: esa es la verdadera violación de los derechos humanos.



HENRY I. MILLER

Físico y biólogo molecular. Fue el director de la Oficina de Biotecnología de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.

© Project Syndicate

Stanford