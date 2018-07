La puja que culminó con la salida de cerealeros de la SAC

03 de julio 2018 , 07:32 a.m.

Fenalce, gremio que agrupa a productores de maíz, cebada, trigo, sorgo, fríjol, soya, avena y haba, le ratificó esta semana al presidente de la SAC, Jorge Enrique Bedoya, su decisión de finalizar su afiliación al principal gremio del agro.

En carta enviada a Bedoya, Henry Vanegas, presidente de Fenalce, dice que no se sienten representados por la SAC luego de una reforma de estatutos que amplió el objeto social, cubriendo la agroindustria.



Vanegas le dijo a EL TIEMPO que esta medida hizo que el mecanismo para definir los miembros de la junta directiva se basara en el monto de los aportes que hacen los afiliados, quedando con más relevancia Fenavi, Fedepalma, Fedearroz, la Federación Nacional de Cafeteros y Asocaña, que aportan cada año 100 millones de pesos.



“Es un club de ricos con el que no comulgamos porque la representatividad no debe ser en función de los aportes sino del contexto productivo, que debería ser la prioridad”, indicó.



Y agregó que el otro detonante fue el nulo apoyo de la SAC para que se extremen los controles al maíz importado, visibles en el contrabando técnico por la llegada de maíz de calidades diferentes a las negociadas en el TLC con Estados Unidos, y recientemente la falta de vigilancia al destino del cereal foráneo.



Asimismo, indicó que hay cantidades importantes de maíz que dicen llegar para la fabricación de alimentos de animales, pero terminan en las plazas de mercado, centrales mayoristas y grandes superficies, generando un riesgo para los consumidores por las microtoxinas y aflatoxinas. “Es un fraude aduanero”, considera Vanegas.



EL TIEMPO consultó a Jorge Bedoya, presidente de la SAC, quien no se pronunció al respecto porque, en función de la institucionalidad, le responderá a Vanegas por escrito y en privado.

Pero fuentes que fueron parte del proceso para nombrar los miembros de la junta explicaron que el grupo en el que estaba Fenalce tenía seis miembros y, según las normas de la SAC, daba cuatro cupos para la plancha de miembros principales y dos para los suplentes.



El grupo del que hacía parte Fenalce, en el que también están los paperos, bananeros, floricultores, el gremio de las frutas y porcicultores, acordó que Fenalce sería el suplente de Fedepapa y luego cambiaban, pero cuando se estaba conformando la plancha de miembros de junta, Vanegas cambió de opinión y renunció a la junta.



Sobre el control a las importaciones, la fuente dijo que cuando hay conflictos entre afiliados, la posición de la SAC debe ser inhibirse para evitar un conflicto de intereses, toda vez que cada gremio puede usar sus canales y recursos para velar por sus afiliados y representarlos ante el Gobierno.