‘Migración de venezolanos no afectaría el empleo’

Entre los múltiples factores que se desencadenan con la llegada de venezolanos a Colombia, el económico se destaca como uno de los más importantes, ya que el país no cuenta con una economía estable y la creación de empresa y mano de obra venezolana pueden resultar un factor positivo.



La Cámara Colombo Venezolana (Comvenezuela) considera que los ciudadanos del país vecino que están llegando a vivir y trabajar a nuestro país aportan conocimiento y desarrollo.

El director ejecutivo del organismo, Germán Umaña Mendoza, dice que La actividad de los venezolanos en Colombia se refleja, principalmente en la inversión extranjera.



Por otro lado, Marco Alberto Velásquez Ruiz, investigador del instituto Pensar, de la Universidad Javeriana, señala que este patrón de migración es novedoso y plantea unos desafíos para el país que lo obliga a pensar una manera correcta de atender la llegada de los habitantes del país vecino.



“Claro que la situación de empleo en Colombia no es la mejor”, aclara.



Comvenezuela señala que la migración venezolana no ha sido perjudicial ni mucho menos masiva porque de ellos se aprende y se beneficia la economía.



El salto de la migración a Colombia lo atribuye más a que antes el vecino país era próspero, que para buena parte de sus ciudadanos no tenía sentido salir a trabajar al exterior.



“Los primeros destinos de migración de los venezolanos eran los países desarrollados. Ahora tienen un destino más noble, aunque complejo, como es Latinoamérica”, explica Umaña.



En el caso de Colombia, esto se ha reflejado en la llegada de empresarios con sus inversiones, así como de profesionales que implican un fortalecimiento de la oferta de talento.



Velásquez Ruiz sostiene que, aunque es una pequeña parte de la que ha llegado, los venezolanos que vienen a crear empresa a Colombia aportan a un crecimiento de la economía local.



