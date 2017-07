Autoridades necesitan POT actualizados, ‘no desistan’

Es el instrumento más poderoso en temas de ordenamiento territorial. Ese que permite que los municipios se puedan desarrollar adecuadamente, y se llama Plan de Ordenamiento Territorial (POT).



De este instrumento depende que se pueda resolver, por ejemplo, en dónde construir un hospital, un colegio o un centro comercial. Incluso, a través de él, las ciudades (grandes, medianas o pequeñas) pueden definir si su vocación es rural o si harán énfasis en la industria. Además, les permite a las autoridades locales prepararse para evitar tragedias como las de Mocoa y Salgar.

Actualmente, de los 1.102 municipios que tiene Colombia, 900 tienen el POT vencido. Es decir que solo 202 lo tienen actualizado, según Diana Muñoz Neyra, experta y consultora en ordenamiento territorial.



Aunque las autoridades municipales no están obligadas a reportar al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio los ajustes o actualizaciones adelantadas, entre el 2016 y 2017, Minvivienda ha solicitado a las corporaciones autónomas regionales (CAR) y gobernaciones información de los avances en la revisión de los POT para determinar los estados en dichos procesos.



“Como resultado, se encontró que tan solo 33 municipios, de 815 que respondieron, han efectuado el proceso de concertación y adopción para la revisión general de sus POT”, aclaró esta cartera de Gobierno.



Han pasado 20 años desde que se presentaron los primeros POT, también llamados de primera generación, proceso que se dio por la entrada en vigor de la Ley 388 en el año 1997.

Para Diana Muñoz Neyra, “los primeros POT se hicieron a la brava, pues, si no lo sacaban no podían ejercer su facultad de expedir licencias; actualmente es distinto, todos quieren actualizarlo, pues saben de la importancia de este para poder administrar el municipio que tienen a cargo”.



Entonces, si el 82 por ciento de los POT del país están vencidos y los municipios sí quieren actualizarlos, ¿por qué no lo hacen? Según Muñoz Neyra, “en algunos casos no tienen plata o no asignan los recursos necesarios para hacer estudios serios que incluyan evidencias, o no saben cómo, y cuando ven que el proceso es complejo, desisten”.

Lo clave

Minvivienda le aconseja:



– Los municipios que adelantan la revisión deben considerar que existe un camino recorrido en materia de ordenamiento que debe ser reconocido y evaluado.



– Reconocer los intereses de las comunidades que habitan los territorios, para que sus apuestas fundamenten los objetivos del desarrollo socio económico y territorial.



– En materia de amenazas y riesgos, la reglamentación establecida mediante el decreto 1807 de 2014 exige que antes de la concertación de los asuntos ambientales con las autoridades se cuente con los estudios básicos de amenazas referidos a fenómenos de inundación, avenidas torrenciales y movimientos en masa.



EL TIEMPO