Nueva decisión de Banrepública sobre tasas no depende solo del IPC

El mercado financiero estuvo cerca, pero por debajo del dato de inflación revelado por el Dane (0,14 por ciento).



Con ese crecimiento en los precios el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 12 meses se ubica ahora en el 3,87 por ciento, pero contrario a lo que se esperaba los alimentos siguieron en negativo, lo que generó algo de desconcierto entre los analistas.

Eso sí, todos, sin excepción, tenían previsto que en agosto comenzara el rebote de la inflación y que tras la publicación de la cifra del octavo mes, el dato anualizado estuviera alrededor del 3,8 por ciento.



En el caso de Credicorp Capital, que esperaba un aumento del IPC del 0,22 por ciento, la sorpresa bajista para el pronóstico se explicó por un registro negativo del grupo de alimentos, comportamiento contrario a lo que la firma había observado en los precios de las centrales mayoristas recientemente.





Para Esteban Tamayo, analista económico de Citibank, “si bien el dato es superior al esperado por el consenso del mercado, no es sorpresivo, quizá la novedad está en que se esperaba que alimentos, que venía bajando de la mano de la inflación total, volviera a subir, pero nuevamente fue negativa”.



Lo cierto es que para el analista de Citibank el dato reportado no da muchas luces para tomar una postura sobre la política monetaria del Banco de la República. Es por eso que considera que la junta directiva estará atenta a los resultados que se registren en el resto de la actividad económica, para con base a estos, poder decidir si realizar o no, nuevos cambios en las tasas de interés.



“El resultado de la inflación en agosto no le aportó elementos nuevos al debate sobre en qué nivel terminará el año ni para poder tomar una postura distinta sobre tasas, es por eso que la junta va a tener que esperar a ver qué pasa con los demás datos de la actividad económica, a ver si con ellos logra tener un panorama más claro del comportamiento de la economía; serán claves de aquí en adelante los registros que se tengan en la producción industria, las ventas al comercio minorista, el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) y la confianza al consumidor”, explicó Tamayo.



No obstante el equipo de Investigaciones Económicas del Citibank continúa creyendo que el Emisor hará una pausa en los recortes de las tasas hasta final de año, además, su proyección de inflación es que para el cierre del 2017 los precios habrán registrado un crecimiento del 4 por ciento, es decir, estaría en el límite superior del rango del banco central, el promedio del mercado ubica el IPC entre 4,1 y 4,2 por ciento para diciembre.



Alianza Valores, por su parte, estima que los incrementos en la gasolina y Acpm que se dieron a inicios de septiembre harán que el dato de inflación que se registre en septiembre también sorprenda al alza.



A pesar de que los precios seguirán subiendo por encima de lo que las autoridades económicas tienen previsto, la comisionista de bolsa reafirmó su estimación de que al cierre de este año los precios concluirán con un incremento de alrededor del 4,2 por ciento.



Sin embargo, advierte la firma en su análisis del IPC de agosto, que para el 2017 aún prevén un recorte más en los tipos de intervención del Banco de la República, no obstante, Alianza Valores sostiene que esa reducción que estaría pendiente puede darse en cualquiera de las cuatro reuniones de política monetaria que le quedan a este año y no necesariamente en la de septiembre, de darse lo proyectado por la firma, la tasa repo terminaría en el 5%.



Pese a que el dato de inflación fue inferior a lo esperado por Credicorp Capital, la firma continúa pensando que el Banrepública realizó el último movimiento en las tasas en la reunión anterior, y esto lo sustenta luego de conocerse las inflaciones básicas.

PORTAFOLIO