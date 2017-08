La Guajira, todo un potencial energético

28 de agosto 2017 , 12:00 a.m.

28 de agosto 2017 , 12:00 a.m.

El Caribe colombiano es una de las zonas con mayor potencial para generar electricidad con fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER), principalmente en recurso solar y eólico, según lo han establecido los diferentes estudios hechos al respecto por el Gobierno Nacional, la academia y el sector privado.

Con respecto al recurso eólico, el potencial se encuentra disponible en zonas como el departamento de La Guajira y la mayor parte de la región Caribe, parte de los departamentos de Santander y Norte de Santander y, en menor proporción, en áreas específicas de Risaralda y Tolima.



En el caso específico de La Guajira, los vientos son considerados de los mejores en Suramérica, dado que allí se concentran los mayores regímenes de vientos alisios que recibe Colombia durante todo el año. Las velocidades promedio de estos son cercanas o superiores a los 9 m/s (a 80 m de altura), a partir de los cuales se estima un potencial energético de capacidad instalable del orden de los 18 gigavatios (GW) eléctricos, advierte un estudio de la Asociación de Energías Renovables de Colombia (SER Colombia), titulado ‘Alternativas para la inclusión de FNCER en la matriz energética colombiana’. Para el caso del recurso solar, las condiciones del país para el aprovechamiento de la energía solar son muy favorables, ya que la irradiación solar promedio es de 4,5 kilovatios hora kWh/m²/día, lo cual es mayor que el promedio mundial de 3,9 kWh/m²/día. Al igual que el recurso eólico, la costa norte, específicamente La Guajira y la costa Caribe, presentan las mayores irradiaciones promedio, seguidas por la Orinoquia y la Amazonia.



Estimativos



El potencial total aproximado de generación eólica en Colombia es de 30.000 MW de capacidad instalable. Solo en La Guajira es cercano a los 15.000 MW. Para la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), la costa Caribe tiene la mejor generación de viento. Solo en La Guajira, aprovechando el 50 por ciento del área del departamento y asumiendo que los proyectos son de 100 MW, y la velocidad media plurianual de la zona, el potencial es cercano a los 15.000 MW, esto sin incluir los desarrollos fuera de la costa (‘offshore’). En cuanto a la generación solar, la Upme advierte que hay recurso solar para generación en la mayoría del territorio, y hay gran potencial para proyectos a pequeña escala, revela la Upme en un documento titulado ‘Hoja de ruta para la incorporación de energías renovables para la incorporación de energías renovables en Colombia’. Ana María Murillo, presidenta de la Asociación Colombiana de Energías Renovables (Acer), indica al respecto: “En el aspecto energético encontramos cabeceras municipales con fuerte infraestructura de abastecimiento eléctrico, integradas al Sistema de Interconexión Nacional (SIN), y muchas otras que no tienen acceso a este suministro y que llamamos zonas no interconectadas (ZNI).



“Por esto debemos hacer énfasis en que las energías renovables deben ser una oportunidad tanto para las grandes ciudades como para las pequeñas poblaciones aisladas. En estos dos escenarios, las energías renovables son una posibilidad de desarrollo, sostenibilidad e innovación para toda la región de la costa

Caribe”, anota Murillo. El reciente fenómeno del Niño evidenció que la matriz energética colombiana necesita ser diversificada con energías renovables no convencionales que sean complementarias a las ya existentes. “Estas fuentes de energía tienen un gran potencial”, advierte Alejandro Lucio Chaustre, director ejecutivo de SER Colombia.



La construcción de estos mecanismos es importante para la energía del futuro de Colombia.

Los desafíos que conlleva el nuevo hallazgo de gas en el mar Caribe

Gran expectativa ha generado entre los colombianos el anuncio que hizo el Gobierno Nacional del descubrimiento, por Ecopetrol y Anadarko, de un nuevo pozo de gas en aguas ultraprofundas del mar Caribe. El hallazgo, denominado Gorgon-1, se registró en zonas localizadas entre los 3.675 y los 4.415 metros de profundidad (a más de 1,3 kilómetros por debajo del lecho marino), en el sur del Caribe colombiano, y se une a los ya descubiertos pozos Kronos-1, en el 2015, y Purple Angel-1, en el 2017, lo cual indica la presencia de importantes recursos en esta cuenca.



Según la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), este descubrimiento ratifica la alta prospectividad hidrocarburífera costa afuera con la cual cuenta el país y abre la posibilidad para desarrollar un conjunto de proyectos gasíferos en la zona.



El presidente Juan Manuel Santos, al dar a conocer la noticia, observó que se trata del mayor descubrimiento en los últimos 28 años y estimó que le permitirá al país garantizar durante las próximas décadas su abastecimiento de gas natural.



El pozo Gorgon-1 forma parte del bloque Purple Angel, el cual limita con los bloques Fuerte Sur (donde se descubrió Kronos-1), Col-5 y Fuerte Norte. En total, los cuatro bloques cubren un área de 14.900 kilómetros cuadrados, informa la ANH. Para Orlando Velandia Sepúlveda, presidente de la ANH: “El desafío que tenemos para administrar y aprovechar estas potencialidades que se advierten en el mar Caribe exige el trabajo articulado y decidido de muchas entidades del Estado y que la ANH está en la obligación de liderar”. Esta campaña exploratoria es una buena noticia para el país. En primer lugar, se están realizando inversiones importantes, que traen dólares a la economía y generan demanda de mano de obra. “De lograr contar con un yacimiento que sea viable técnica y económicamente, se generaría el desarrollo de todo un nuevo mercado de bienes y servicios dedicados a esta actividad”, afirma Rutty Paola Ortiz, viceministra de Energía. Esto permitiría reducir el desempleo, generando nuevo conocimiento y mejorando la calidad de vida de los colombianos.



Dada la actividad exploratoria que se ha realizado, “podemos esperar que en un futuro cercano logremos contar con el primer yacimiento comercial de hidrocarburos costa afuera. En la actualidad tenemos 4 pozos en los que se han descubierto hidrocarburos; lo que se está haciendo ahora es estimar el tamaño del yacimiento para, de esta forma, poder determinar si es comercial o no”, concluye la Viceministra.



Perspectivas



Los descubrimientos costa afuera que ha anunciados el Gobierno son unos recursos que le apuntan al abastecimiento de gas natural para el país a largo plazo, porque desarrollarlos va a requerir un tiempo, por lo menos alrededor de unos 7 a 10 años aproximadamente, según precisa Orlando Cabrales Segovia, presidente de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgás). “Lo que se ha visto en los últimos años es que los hallazgos que ha habido en Colombia han sido en esta región del país, pero costa adentro. Si seguimos trabajando en exploraciones ‘onshore’ y simultáneamente en hacer viables comercialmente los yacimientos costa afuera, u ‘offshore’, estamos asegurando un abastecimiento a largo plazo”, sostiene Cabrales.



Hasta ahora se tienen descubrimientos, pero se debe establecer si es económicamente viable extraer esos recursos. De igual manera, hay que mirar si contienen solo gas o si también tienen petróleo. Con la confirmación de la presencia de un conjunto de campos gasíferos en la zona, se abre la posibilidad para que Colombia desarrolle un clúster especializado en la producción de gas.