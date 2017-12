Con propuesta de 7 %, CGT juega última carta en concertación salarial

El presidente de la Confederación General del Trabajo (CGT), Julio Roberto Gómez, confirmó que, en conjunto con Confederación Democrática de Pensionados (CDP), llevarán a la última reunión de la Mesa de Concertación de Políticas Salariales, que tendrá lugar este jueves, una nueva propuesta de incremento del salario mínimo para el próximo año, bajando la pretensión de 9% al 7%.



“Hemos planteado una propuesta del 7% para que, de una vez por todas el Gobierno fije una posición y para que el sector empresarial tenga en cuenta que no se puede desarrollar un país a expensas de un mayor empobrecimiento de la clase trabajadora”, explicó Gómez.

Esta propuesta de 7% se logra de tener en cuenta los 4 puntos de inflación, un promedio de 1 punto por productividad y 2 puntos de lo que se perdió al haber llevado del IVA del 16 al 19%.



“En términos prácticos significa un aumento de aproximadamente 52.000 pesos, menos de 2.000 pesos diarios, es decir que no alcanza ni siquiera para un pasaje en Transmilenio”, agregó el dirigente sindical.



La propuesta de 7% reduce las pretensiones inicialmente expresadas de manera unificada por los sindicatos y centrales obreras, algo con lo que la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) no está de acuerdo.



“Esa fue una decisión tomada por la CGT de forma unilateral, sin consultar a las otras centrales. Nosotros teníamos un acuerdo de mantenernos en el 9%, ellos rompen el acuerdo y ya es su responsabilidad”, dijo el presidente de la CUT Luis Alejandro Pedraza.



“La CUT se mantendrá en el 9% en cuanto a que nuestra sustentación para justificar el 12% ni siquiera fue debatida por el Gobierno ni por los empleadores. El Gobierno nunca ha tomado una posición concreta, aparte de decir que el salario debe estar alrededor de la inflación causada”, puntualizó Pedraza.



Así las cosas los representantes de los trabajadores llegarán de nuevo con puntos de vista diferentes a la Mesa de Concertación Salarial.





Julián Calderón H.

julcal@eltiempo.com