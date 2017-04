La venta de Cafesalud entra en la recta final

17 de abril 2017 , 09:22 a.m.

Esta semana será de gran agitación entre los posibles compradores de la EPS Cafesalud y la empresa Esimed, que tienen como fecha límite el viernes, con el fin de hacer sus propuestas para el que sería uno de los negocios más grandes en el país durante este año.



No solo se trata de ajustar la filigrana de la contabilidad, sino de analizar cómo se responsabilizarían de una operación que resulta compleja para atender a más de 6 millones de afiliados.

Fuentes ligadas con el tema confirmaron que ya se ha despejado el pesimismo que existió en un principio frente al supuesto poco interés que existía por parte de los posibles compradores. Dos amplios conocedores del sector salud que pidieron que se reservara su nombre coincidieron en que la venta va a ser un hecho.



Subastas públicas de este tipo suelen fracasar si los inversionistas consideran sobredimensionado el precio base. De ahí, que un factor para que con esta no ocurra lo mismo es que el Gobierno se abstuvo de ponerle piso al negocio.



Cafesalud es considerado como el principal activo de Saludcoop y su venta debería servir, en teoría, para cubrir la mayor parte de las deudas de la EPS en liquidación.



A principios de marzo, se consolidó el dato de acreencias reconocidas de Saludcoop en 2 billones 43.201 pesos; sin embargo, actualmente los afectados están presentando descargos, con lo cual es seguro que suba la cifra y alguno consideran que puede ser hasta en un 35 por ciento.



El reglamento también contempla que las ofertas se pueden hacer por cada una de las empresas de manera independiente, o en conjunto.



Posibles interesados



El 13 de enero de este año se debían inscribir los interesados y, tras un análisis de que cumplieran requisitos como solidez económica e idoneidad (que contaran con experiencia en atender por lo menos 1,5 millones de personas), los que pasaran la prueba tuvieron abierto un cuarto con información estratégica sobre las cuentas de las dos firmas, a partir del 21 de febrero pasado.



Oficialmente, se dijo que había 8 grupos y 21 propuestas en contienda, pero la liquidadora nunca ha dado los nombres.



No obstante, extraoficialmente ha trascendido que entre estos estuvieron las EPS Compensar y SaludTotal, lo mismo que los grupos españoles Sanitas y Ribera salud, el inglés Bupa y el estadounidense United.

Un séptimo interesado es un consorcio formado por varias empresas acreedoras de Saludcoop, con el liderazgo visible de Jorge Gómez, director del Hospital San José de Bogotá.



Finalmente, al parecer, United se acreditó pero nunca más volvió a aparecer. Y Bupa desistió, por considerar que el tiempo no era suficiente para realizar todos los análisis pertinentes; en cambio, estaría pensando en pujar por la empresa Cruz Blanca, también de Saludcoop, cuando se saque a venta.



Y si bien Sanitas ha entrado y salido varias veces, según dijeron fuentes, el miércoles pasado El Tiempo publicó que tanto este conglomerado como Compensar le notificaron oficialmente a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) su intención de pujar, pues es requisito acreditar que de serles adjudicadas, bien una o las dos empresas, no quedarían con una posición dominante en el mercado.



Fuentes que pidieron no publicar sus nombres comentaron que algunos de los proponentes habilitados se quejaron de que la información puesta a su disposición en el cuarto de datos era muy confusa o incompleta, lo cual generaba resquemores sobre su confiabilidad, pero se habría subsanado la falencia.



Así mismo, varios de ellos visitaron la infraestructura que está en venta, con el fin de constatar en terreno en qué estado se encuentra.



Un analista consultado cree que en estos cinco días se pueden generar nuevos agrupamientos entre los inscritos. Da por seguro que la puja tendrá éxito, pero duda de que la cifra obtenida alcance para cubrir los pasivos.



Si se cumple el cronograma establecido, solo el 12 de mayo se conocerá quién es el nuevo dueño de Cafesalud, pues la liquidadora Ángela María Echeverri y su equipo se darán este tiempo para evaluar las ofertas.



