El Gobierno autoriza vender carros sin bolsas de aire

“La del Ministerio de Transporte es una determinación en la que la vida de las personas se pone en juego”.



Esta fue la conclusión de Juliana Rico, directora de la Cámara de la Industria Automotriz de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), al referirse a la extensión del plazo de registro y comercialización de vehículos sin ´airbags´ (bolsas de aire) y sistema de frenos ABS, tomada por el viceministro de Transporte, Alejandro Maya en marzo.

Y es que cuando todo estaba listo para que el próximo 30 de abril se venciera la fecha final, el funcionario alargó la medida hasta el 31 de diciembre de este año, por medio de la Circular 20171060114621. En esta, se especifica que la prórroga se da “con el fin de atender la solicitud presentada por gremios y representantes de los importadores, ensambladores, fabricantes y comercializadores de vehículos del país, ante la dificultad inminente de culminar el proceso (...) antes del 30 de abril del 2017”.



“La cuestión no es menor, si se tiene en cuenta que, solo el año pasado, en Colombia se registraron 6.680 muertes por accidentes de tránsito, de los cuales una parte estuvo relacionada con la falta de regulación de estos temas”, dijo un experto.



Según cuentas de Fenalco, se trata de 7.500 unidades represadas en zonas francas –algunos de los cuales ingresaron al país antes de entrar en vigencia la normativa–, que no cumplen con las especificaciones para su registro y venta, y que corresponden a por lo menos 13 marcas.



Con respecto a la determinación, desde el Ministerio de Transporte “prefirieron no pronunciarse sobre el tema”, aun cuando sí confirmaron que esta decisión la tomaron con base en la solicitud del gremio de comerciantes y la Asociación Colombiana de Vehículos Automotores (Andemos), tal y como dice en la circular.



Por su parte, la directiva de la Andi –quien también participó en las reuniones de concertación, solicitadas por Fenalco y Andemos–, aseguró que “nuestra posición fue la de rechazar la extensión, además porque las demás marcas cumplieron con los plazos”.



Aumento de precios

Para el caso de las compañías, agrega Rico, estos cambios les representaron un incremento de precios de, en promedio, $ 1’500.000 por unidad, cifra confirmada por León Duque, gerente de Hino Colombia. Este último aseguró que la resolución inicial les generó una inversión adicional de hasta US$ 4.000 por carro a cada compañía que cumplió con la norma en mención, entre las que también se encuentra Colmotores (filial de General Motors), la cual, desde septiembre pasado, dejó de vender vehículos sin airbags y frenos ABS en Colombia.



El gerente de Hino va más allá y señala que, de este tema comenzó a hablarse en el 2011 (cuando el ministro de Transporte era Germán Cardona), y “desde un principio aceptamos la resolución y su prórroga hasta el 30 de abril de este año, tal y como lo hicieron las demás empresas. En este sentido, todo el sector ya sabía que debía ponerse al día con este tema”.



Con esto, la única firma a la que se le aceptó una especie de salvoconducto fue a Hyundai, debido al lío por el que pasó la compañía durante dos años con el empresario Carlos Mattos, situación que se configuró, según el Mintransporte, en “una contingencia judicial que le ha impedido culminar su proceso de nacionalización” durante el 2015 y el 2016.



