Mineras quieren invertir US$ 7.600 millones si hay garantías

El mejor comportamiento que tuvo la actividad minera del país, a raíz de la recuperación de los precios del carbón, el oro y el níquel principalmente, llevó a las compañías del sector a cambiar el panorama de inversión para los próximos cinco años.

Luego de caer a niveles negativos los flujos de capital en esta actividad durante el 2016, lo que implicó una contracción del 120 por ciento anual, para este año la previsión es que ingresen recursos frescos por más de 1.500 millones de dólares y, para los próximos cinco años, la cifra prevista supera los 7.600 millones de dólares.



Este es el monto proyectado por la Asociación Colombiana de Minería (ACM), que este jueves realiza su congreso anual en Cartagena y cuyos directivos y afiliados se lo dieron a conocer al presidente Juan Manuel Santos en un encuentro realizado el pasado 27 de abril.



El presidente del gremio, Santiago Ángel Urdinola, advierte, sin embargo, que la intención de inyectar esta cuantiosa suma está ligada a que se den las condiciones necesarias para la operación, es decir, a nivel de entorno y de aspectos jurídicos y normativos.



“Esta plata no está asegurada si no vemos una agenda que garantice los problemas que hoy tenemos”, recalcó.



Los nuevos recursos estimados estarán concentrados en inversiones de capital para incrementar la producción, con el fin de aprovechar que las condiciones de precio en los mercados mundiales han mejorado.



Por ejemplo, la firma Red Eagle está terminando la fase de construcción y montaje de la mina de oro San Ramón, en Santa Rosa de Osos (Antioquia), y Cerro Matoso le está inyectando recursos importantes a la ampliación del yacimiento La Esmeralda.



Como se recuerda, a través de este proyecto la firma prevé incrementar la producción de ferroníquel en 5.000 toneladas anuales entre el 2018 y el 2020.



Y, según el directivo, adicional al proyecto aurífero Gramalote de Anglogold Ashanti en San Roque, Antioquia, el año pasado las industrias carboneras tuvieron récord de producción y entre sus planes figura seguirle inyectando recursos a la inversión de nuevos tajos, como La Puente, de Cerrejón.



“El mercado nos da unas señales, pero lo que pasa es que el entorno nos da otras”, agrega el dirigente gremial.



Y si bien el año pasado el sector minero creció 4,7 por ciento y estima que su PIB avance este año un 5 por ciento, lo que implicaría un aumento del 20 por ciento en sus exportaciones, sus representantes alertan además por la inseguridad jurídica y por el alza inusitada en los eventos o bloqueos a su actividad.



El año pasado, según las estadísticas de la ACM, hubo 338 eventos reportados, lo que implicó un aumento del 42 por ciento en este fenómeno frente al 2015, cuando se registraron 238 casos, la mayoría en las vías férreas. Lo llamativo es que la tendencia sigue este año, aunque en el 2013 se presentaron solo 26 casos.



El sector calcula que como consecuencia de esta situación, entre el 2013 y el 2016, los perjuicios por lucro cesante se acercaron al billón de pesos.



“Al sector no le sirve que la agenda regulatoria sea de un año porque el dinero va a fluir a otros países. Necesitamos una gestión ahora”, enfatizó el presidente Urdinola.

A apurar el paso

A la espera de que haya soluciones de fondo en cuanto a lo relacionado con la seguridad jurídica, las mineras instaron al Gobierno a que ponga en marcha cuanto antes los instrumentos relacionados con la reciente reforma tributaria, es decir, el certificado de reembolso tributario (Cert) y el esquema de obras por impuestos, pues luego de darse el lapo en la ley, ahora los empresarios están sufriendo por el reglamento.



El Cert es un recurso útil para atraer inversión nueva a Colombia, mientras que el segundo constituye un elemento para volver a acercar al sector con los territorios donde se hace la actividad minera.



“Para un explorador puede ser mejor el primero, pero para un productor puede ser el segundo, ya que el explorador no tiene renta con qué cruzar. El primero es para nuevos proyectos y el segundo, para inversión más madura”, recalca el presidente de la ANM.



Y aunque todos los asuntos de entorno de operación son complejos (consultas populares, consultas previas y procesos de restitución de tierras), hoy en día la gran minería advierte que lo más difícil de gestionar son las consultas populares, porque es un tópico que tiene todos los males históricos del país, resumidos en la puja de las regiones contra la Nación.

Mayor repunte exportador

Mientras el año pasado las exportaciones del país se contrajeron un 13 por ciento, las del rubro de minas y canteras avanzaron 8 por ciento, aspecto que ayudó para que, después del sector financiero, fuera el segundo de mayor crecimiento en el PIB.



Esta situación y las condiciones de mejores precios llevan a la Asociación Colombiana de Minería a apostar porque, este año, las exportaciones mineras tengan un crecimiento del 20 por ciento y a que la actividad crezca en niveles del 5 por ciento, cuando para todo el país el Banco de la República ve un PIB avanzando a un ritmo del 1,8 por ciento.



Según la Asociación Colombiana de Minería, la mayoría de renglones vienen en alza, incluso el de las esmeraldas, en el cual la producción subió 14 por ciento.



ÓMAR G. AHUMADA ROJAS

Subeditor Economía y Negocios

En Twitter: @omarahu