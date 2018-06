Gobierno prevé baja en la inversión extranjera en el 2018

Tras dos años consecutivos al alza, la inversión extranjera directa (IED) podría caer este año, no obstante el crecimiento esperado por diversas fuentes, entre ellas las petroleras, a las que se suman otros sectores productivos.

De hecho, pasaría de representar 4,4 a 4 por ciento del PIB, y, además, caería 1,6 por ciento, según los datos reportados por el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP).

Hay varios aspectos que estarían impulsando el fenómeno; sin embargo, la disminución de los cruces de préstamos y las grandes inyecciones de capital fresco (es decir, capitalizaciones) entre firmas extranjeras en el país y sus casas matrices estarían entre las causas para tener en cuenta.



Sobre el tema, el MFMP del 2018, que reveló el Ministerio de Hacienda, indica que la IED se ubicaría en el 2018 en 13.701 millones de dólares, lo que representa una reducción de 1,6 por ciento frente al año pasado, cuando se situó en 13.924 millones.



El Gobierno, sin embargo, destacó que entre el 2007 y el 2017 el saldo de la inversión extranjera pasó de 56.000 a 180.000 millones de dólares, aunque en el primer trimestre, según la balanza de pagos –que muestra el dato definitivo de esa cuenta–, registró una caída del 14,6 por ciento, a 2.133 millones de dólares.

La situación se presentó, particularmente, por los sectores de minería e industria, que recibieron 1.014 millones de dólares menos que en el mismo periodo del 2017. Algo para tener en cuenta, y que también impactó, fue la desinversión de las holdings domiciliadas en Barbados, por 362 millones de dólares, así como descensos en los capitales provenientes de Islas Caimán, Francia, Chile y Uruguay.



Por el contrario, la inversión extranjera directa tuvo un mejor desempeño desde fuentes como EE. UU., España, Suiza, Panamá, Alemania, Canadá, Holanda e Inglaterra.



En este entorno, la posible caída de la IED este año, según explicó el Gobierno, sería consecuencia del efecto base de la ausencia de operaciones como la capitalización de la compañía Telefónica y del préstamo de la casa matriz hecho a la compañía Claro, para el pago de la multa cobrada a las empresas de telecomunicaciones, que el año pasado sumó cerca de 2.400 millones de dólares.



Por ello, sin tener en cuenta este efecto, en el 2018 la IED crecerá 18,9 por ciento, principalmente, por la mayor inversión petrolera asociada a los mejores precios del crudo.

Igualmente, el Gobierno agregó que la disminución sería sobre una comparación de hechos no recurrentes, pero no por un impacto en la confianza de los inversionistas. Igualmente, les atribuye los altos volúmenes de los últimos años a los buenos fundamentales económicos y a la diversificación de las fuentes de crecimiento de la nación.



“Lo anterior (una tasa de inversión entre el 2013 y 2017 por encima de las de sus pares regionales) fue posible gracias al manejo responsable y coherente de la política macroeconómica del país”, explicó Minhacienda en el MFMP, a la vez que destacó la mejoría en la percepción del mundo frente a nuestra economía, atrayendo inversión extranjera.



Según ese marco fiscal, la caída de la IED este año no contribuirá tampoco a elevar sustancialmente el déficit de la cuenta corriente. De todas formas, “siguen llegando números muy importantes. Por ejemplo, el año pasado la inversión fue muy buena y lo que vimos en el primer trimestre de este fue normal”, dijo la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Lorena Gutiérrez.

Sin embargo, hay cifras al alza con EE. UU.

Aunque la la ministra Gutiérrez, reconoció que hay un descenso en la IED, también destacó que se debe tener en cuenta que “en el primer trimestre del año pasado hubo un volumen muy importante de préstamos matriz-filial, que se registran como IED y ahora bajaron”.



Por su parte, la directora de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham) Colombia, María Claudia Lacouture, destacó el repunte de este indicador proveniente de EE. UU., que en el primer trimestre sumó 590 millones de dólares, con un crecimiento de 32,5 por ciento, frente a igual periodo del 2017, cuando totalizó 445 millones de dólares.



ROLANDO LOZANO G.

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @rolandolozano3