Inversión en obras civiles subió 6,4 % entre abril y junio

Aunque los recursos que se destinan para la ejecución de las obras civiles que adelanta el país tuvieron un incremento en el segundo trimestre del año, la inversión específica para el desarrollo de la infraestructura vial cayó.



El más reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) sobre la materia indica que, en efecto, la inversión en obras civiles en Colombia, uno de los principales temas dentro de la agenda del presidente Santos, mantuvo su ritmo de crecimiento en el segundo trimestre del presente año.



Frente al mismo periodo del año pasado subió 6,4 por ciento, precisó el Dane.

Sin embargo, este desempeño estuvo jalonado por la construcción de estadios, instalaciones deportivas y desarrollo de proyectos del sector de la minería, centrales eléctricas y generadoras de energía.



La sorpresa la dio el sector de infraestructura vial, sobre todo porque, si bien en la actualidad se viene desarrollando el programa de concesiones de carreteras, puertos, aeropuertos y corredores férreos, su desempeño entre abril y junio pasados fue negativo.



Las inversiones que más cayeron fueron las de vías férreas, pistas de aterrizaje y sistemas de transporte masivo, con un 30 por ciento, seguidas por las obras portuarias, que retrocedieron 20,2 por ciento



A su turno, las vías sacaron medianamente la cara en el renglón de la infraestructura al decrecer solo 1,7 por ciento.



No obstante, en el segundo trimestre del 2016 habían crecido 13,2 por ciento y no caían desde hacía cuatro años, según estadísticas del ente oficial.



Aunque si bien en términos generales las cifras lucen positivas, la situación no deja de preocupar al Ejecutivo.



Desde el mismo Ministerio de Hacienda advierten que las obras civiles serán, en buena medida, una de las ‘jalonadoras’ del crecimiento del producto interno bruto (PIB) no solo del presente año, sino también del próximo.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS