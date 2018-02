Buscando visa para la inversión en Estados Unidos / Opinión

El programa EB-5 en revisión, que podría afectar a los interesados en invertir en Estados Unidos, entre ellos a los colombianos, tuvo una nueva prórroga para el segundo semestre de este año. Vale recordar que el 8 de febrero era el último día para entrar con la inversión actual para esta visa, pero con la decisión aún se puede maniobrar con los requerimientos existentes.

Esta iniciativa hace parte de la Ley de Inmigración de los Estados Unidos, que apoya a los extranjeros con la oportunidad de obtener una residencia permanente si destinan capital en un proyecto que cree empleos y reúna ciertos requisitos. Aunque no se sabe a ciencia cierta el valor exacto, menos aún con la prórroga, expertos especulaban que el monto para acogerse al beneficio pasaría de 500.000 a 800.000 dólares, pero tras el anuncio, su aplicación quedó aplazada.



En el caso del mercado inmobiliario es importante tener en cuenta, de todas formas, que el 60 por ciento de las inversiones en preconstrucción en Miami provienen de América Latina. ¿La razón? El negocio en la ciudad se encuentra en un momento estable sin expectativa de alza hasta el 2019 y sin riesgo de que se presente una burbuja inmobiliaria.



De hecho, los colombianos ocupan el séptimo lugar de inversores del mundo y son terceros entre los latinoamericanos, después de Brasil y Venezuela. Nadie sabe cómo cambiará el programa EB-5 pero no tomar la decisión pronto puede impactar los beneficios vigentes. Por ahora, no existen requisitos para la edad, el nivel educativo y la experiencia profesional o de negocios. El solicitante y su familia (cónyuge e hijos menores de 21 años al pedir la visa) recibirán una tarjeta de residencia y podrán instalarse en Estados Unidos.

PEGGY FUCCI

Presidente de OneWorld Properties*

*Comercializadora de Paramount Miami World Center.