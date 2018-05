Colombia, en la mira de inmobiliarios de América Latina

La organización GRI Club realizó 340 encuestas a empresarios e inversionistas del sector inmobiliario en Latinoamérica en marzo de este año, de los cuales 40 respondieron que actualmente son desarrolladores u operadores directos en el mercado colombiano.

Otro de los hallazgos del informe, que se presentó en días pasados en el evento Latin America GRI 2018, en Nueva York, está relacionado con los segmentos que ofrecen las mejores oportunidades de negocios.



Por orden de preferencia destacaron la vivienda, los centros comerciales y los almacenes. Los entrevistados, que tenían la opción de hacer una selección múltiple, también ubicaron en el cuarto lugar la hotelería, seguida de los lotes y las oficinas. Otro dato relevante tiene que ver con las expectativas del mercado inmobiliario colombiano; en este punto, llamó la atención que proyectan “resultados buenos o excelentes”.

Las perspectivas

De hecho, “el 81,5 por ciento de los encuestados esperan números favorables de sus compañías en los próximos doce meses”, revela GRI Club en su estudio, en el cual también señala que “quien actúa o invierte en este negocio en Colombia es optimista con las perspectivas futuras del sector", mientras que el resto “prevé números regulares”.



En este contexto, el 65,79 por ciento respondió que su empresa está invirtiendo o ampliando negocios en el país. Por su parte, un 31,58 por ciento afirmó que “la postura actual es observar el mercado y esperar para tomar decisiones”.

La vivienda y los centros comerciales son mercados que interesan a los inmobiliarios extranjeros

EL TIEMPO consultó a varios representantes del sector inmobiliario, que, de hecho, tienen entre sus labores impulsar negocios y atraer inversionistas al país.



Es el caso de Vilma López Ussa, quien es el enlace entre la Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz (Fedelonjas) y la National Associatio of Realtors (NAR) de Estados Unidos que, precisamente, busca aprovechar el potencial de Colombia.



“La finca raíz en Latinoamérica es una industria floreciente, que no debe ser ignorada por los inversionistas”, anota la directiva, quien de todas formas reconoce que hay retos en algunos países: “La estabilidad política y económica se transfiere en mercados prósperos, y en el caso de Colombia considero que se encuentra en un momento de coyuntura; por un lado están las elecciones y, por otro, la inmensa inmigración de Venezuela, que, de todas formas, no dejan de lado la visión positiva que el mundo tiene del país”.



El gerente de la Sociedad Administradora de Inversión, Progresión, Armando Hortúa Holguín, coincide con López y asegura que “muchas veces, somos nosotros mismos los que nos damos duro, mientras que en el exterior sí aprecian nuestro potencial”.



Según el directivo, el caso del sector inmobiliario es una demostración de que sí hay más posibilidades de negocios. “En medio de las eventualidades, las finanzas marchan bien, tenemos una inflación controlada y esto, entre otros factores, permite confirmar que, tras los ajustes normales del mercado, lo que viene con la inversión local y extranjera será mejor”, enfatizó.

Las elecciones y la inmensa inmigración de Venezuela son coyunturas, que, de todas formas, no han frenado la inversión

Empresarios locales revelan expectativas

A la percepción de los inmobiliarios de la región vale la pena agregarle la de los empresarios locales, que evalúa Fedesarrollo. Aunque la situación económica actual de las compañías del sector constructor (y con esta, la del subsector de edificaciones) reveló cifras a la baja en el primer trimestre del 2018, frente al mismo periodo del 2017, las expectativas para el próximo trimestre crecieron 14,4 puntos porcentuales frente a la medición anterior y 6,8 puntos respecto al primer trimestre del año pasado. Para los mismos periodos, las expectativas en edificaciones aumentaron 20,4 y 3 puntos porcentuales, respectivamente.

Mercados con potencial

Según Francisco Paille, director de la franquicia inmobiliaria RE/MAX, algo importante para Colombia es que las principales franquicias del mundo ya están en el país.



“Además, este año llegaremos a los 50 millones de habitantes; es decir, el tercero en población en América Latina luego de Brasil y México, lo que significa que hay mucho por hacer; a esto debemos sumarle que en los últimos años la inflación se ha controlado y esto es positivo!, anotó.



Sobre la vivienda, agregó que "el hecho de que se generen 250.000 hogares cada año hace que la demanda siga creciendo que no se cubre con la actual oferta, y, por el lado de los centros comerciales, también hay una dinámica interesante con inversionistas grandes y el modelo del dueño único, que ha sido importante para la entrada de los fondos inmobiliarios que administran este tipo de activos".



GABRIEL E. FLÓREZ G.

Coordinador editorial Vivienda