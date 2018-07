Se inicia en firme la guerra comercial entre Estados Unidos y China

06 de julio 2018 , 09:25 a.m.

Estados Unidos anunció este viernes la imposición de aranceles por decenas de miles de millones de dólares a numerosos productos chinos, y provocó una inmediata réplica de Pekín, que denunció "la mayor guerra comercial de la historia económica".



Desde las cero horas de Washington entraron en vigor los derechos aduaneros punitivos decididos por el presidente estadounidense Donald Trump, sobre un total de 34.000 millones de dólares de importaciones chinas, que incluyen automóviles, discos duros o componentes de aviones.

China reaccionó de inmediato y señaló que estaba "obligada a tomar las contramedidas necesarias" "para defender los intereses fundamentales del país y de su población", según señaló en un comunicado el ministerio chino de Comercio.



Pekín no ofreció detalles de inmediato sobre el importe y la naturaleza de sus medidas, aunque la agencia oficial Xinhua precisó que se habían impuesto "derechos aduaneros complementarios" a productos norteamericanos.



China acusó además a Washington de lanzar "la mayor guerra comercial de la historia económica" con la imposición de estos nuevos aranceles y denunció que "Estados Unidos ha violado las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC)".



El primer ministro chino, Li Keqiang, advirtió este viernes a Estados Unidos que una guerra comercial "no beneficia a nadie". "Si un país quiere aumentar los aranceles, China responderá para defenderse. Una guerra comercial no beneficia a nadie porque perjudica al comercio libre y al proceso multilateral", declaró Li en Sofía, donde asiste a una cumbre con 16 países de la UE y de los Balcanes.

Serían más fuertes

El gobierno de Trump impuso aranceles de 25 por ciento a unos 818 productos chinos. Un segundo lote de aranceles, por un valor de 16.000 millones de dólares y objeto de examen por el representantes del Comercio (USTR) Robert Lighthizer, entrará en vigor próximamente, indicó Trump, que habló de un plazo de "dos semanas".



En total, serán 50.000 millones de dólares de importaciones chinas anuales que se verán afectadas por esas medidas, destinadas a compensar lo que Trump considera es el "robo" de propiedad intelectual y de tecnologías por parte de China.



Pero Washington podría ir más lejos. Donald Trump ha pedido a Robert Lighthizer que "identifique 200.000 millones de dólares de bienes chinos con vistas a aranceles suplementarios del 10%".



Estas medidas podrían pues elevar a 450.000 millones de dólares el valor de los productos chinos gravados, es decir la gran mayoría de las importaciones que llegan a Estados Unidos desde el gigante asiático (505.600 millones de dólares en 2017).



La entrada en vigor de estos aranceles marca el fracaso de meses de negociaciones entre las dos mayores economías del mundo, y ocurre en momentos en que importantes voces de la industria alertan sobre las consecuencias internas en Estados Unidos.



Washington acusa a China de haberse apropiado de patentes de tecnología de punta ya sea a través de las obligaciones a las empresas estadounidenses para operar en el mercado chino o simplemente mediante el robo. El año pasado, el déficit comercial de Estados Unidos con China alcanzó nada menos que 372.200 millones de dólares, una cifra que desata la ira de Trump.

Industrias nerviosas

Cuando la entrada en vigor de estos nuevos aranceles estadounidenses ya se encontraba en el conteo regresivo, el jueves la Reserva Federal (el banco central estadounidense) alertó que una inminente guerra comercial es una "nube negra en un cielo azul" para la economía local.



En la visión de la Fed, las incertidumbres generadas por los aranceles y políticas comerciales restrictivas pueden socavar las inversiones y la confianza de las empresas.



En este sentido, un sondeo con firmas industriales confirmó el jueves que las empresas ya no esconden su preocupación ante la guerra comercial de Trump.



El inicio de esta guerra también confirmaría la ampliación del foso que separa a Trump de su partido, el Republicano, que tradicionalmente defiende el libre comercio.



La influyente Cámara Estadounidense de Comercio, el mayor órgano de cabildeo corporativo, admitió esta semana que represalias de China, Canadá, México y la Unión Europea, entre otros, ya afectan a 75.000 millones de dólares de exportación estadounidense.



