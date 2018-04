Ingeniería, un campo que amplía horizontes profesionales

La creación de nuevas vertientes de la Ingeniería al interior de las diferentes facultades del país tiene como objetivo proveer una oferta de programas que sean una respuesta práctica y actualizada frente a los nuevos desafíos que impone el mundo actual y el avance de la tecnología, así como las necesidades de mano de obra calificada que demanda el mercado.

De ahí que no son pocas las universidades que en los últimos años han lanzado nuevas carreras que exploran conocimientos de áreas de la Ingeniería que hasta ahora no se habían abordado de manera más especializada que las ramas tradicionales, y más holísticas, como la Industrial, la de Sistemas, Civil o Ambiental; estas últimas, no obstante, se enriquecen, actualizan y adaptan en torno a estas nuevas temáticas.

En relación con los nuevos horizontes que ha seguido esta área, Juan David Tous de Manpower Group, señala que “a raíz de la automatización y la digitalización de los procesos, entre otros muchos avances, se destaca todo lo relacionado con manejo científico de ‘Big data’, logística de procesos, energías limpias, nuevos materiales, nanotecnología y la biomédica, entre otros campos ingenieriles”.

Crecen los campos de acción

Por su parte, Julio César Sandoval, decano de la facultad de Ingeniería de la Universidad El Bosque, explica que lo que se está observando no es el desarrollo de nuevos programas de Ingeniería como tal, sino, nuevas aplicaciones de esta que han surgido por necesidades particulares del país con campos de acción diferentes.

Tal es el caso del 'Big data' y la analítica de datos; aunque hoy en día son temas muy importantes, vemos que crean programas de Ingeniería de Big Data

"Tal es el caso del 'Big data' y la analítica de datos; aunque hoy en día son temas muy importantes, vemos que crean programas de Ingeniería de Big Data, pero esto no es más que la Ingeniería de Sistemas aplicada al mundo digital y al de las bases de datos. Así ocurre con muchos otros campos del conocimiento que se integran para responder a estas nuevas necesidades", agrega Sandoval.



Y es que, precisamente, la Universidad El Bosque cuenta con la carrera de Bioingeniería, una amalgama entre la Ingeniería clásica y la Biología que tiene la finalidad de formar profesionales que diseñen productos para mejorar la calidad de todos los seres vivos, como dispositivos médicos, materiales biocompatibles, energías renovables, desarrollos en biotecnología, entre otros.

Con miras al sector productivo

De igual manera, las universidades han sabido identificar aquellas iniciativas tanto de sus regiones como en el país que buscan contribuir al desarrollo de sectores productivos en particular y que, por ello, demandan profesionales aptos.



Para Jesús Francisco Vargas, decano de la facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia (UdeA), “es importante que los egresados puedan encontrar un empleo efectivo; por ello al crear nuevos programas hacemos una lectura de los grandes proyectos que se desarrollan en el país y que necesitan de mano de obra calificada, la cual suele llegar de otros países pero que Colombia tiene el potencial de proveer”.



Lo anterior fue el motivo para que esta universidad haya lanzado en el 2017 el programa de Ingeniería Aeroespacial. Pionero en el país, surgió como respuesta al desarrollo del llamado “clúster aeroespacial” que se ha venido radicando en Rionegro, Antioquia, y que incluye un aeropuerto internacional de flujo creciente así como una base de la Fuerza Aérea con un centro de desarrollo aeroespacial, entre otros.



“Aunque no se habla de una carrera espacial en Colombia, la Ingeniería Aeroespacial tiene muchas aristas como lo son el diseño y el mantenimiento de aeronaves, materiales aeroespaciales, integración de sistemas satelitales y todo lo que tiene que ver con el análisis de imágenes digitales y sensores, información valiosa en muchos ámbitos”, añade Vargas.



De igual forma, la necesidad de las empresas de extraer conocimiento de los altos volúmenes de datos que manejan motivó la creación de la Maestría en Ingeniería y Analítica de Datos de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.



“Nuestra maestría posee dos partes principales: la preparación de los datos y la analítica como tal, proceso en el que se le da valor agregado a la información que para una empresa podría ser identificar los perfiles de cliente que tiene o, incluso, predecir el comportamiento a futuro que un consumidor podría llegar a tener”, señala Ixent Galpin, director del programa.

Nuevos enfoques informáticos

La seguridad digital y sus tres pilares como lo son la Criptografía, la Virología y la Informática Forense marcan, para muchos, el aquí y ahora de la Ingeniería de Sistemas.



En la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Fundación Universitaria del Área Andina, “la inmersión en el uso de las TIC ha generado un proceso de transformación, permitiendo que emerja la necesidad de estrategias que salvaguarden la información, entendiéndola como el activo más importante para las empresas en la actualidad”, señala Sandra Patricia Castiblanco, directora del programa.



