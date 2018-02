Para atacar la informalidad hay que usar mejor los impuestos

El paso al que cede la informalidad laboral es muy lento, y el fenómeno lleva, entre otras cosas, a que la salud de muchos trabajadores y sus familias deba ser subsidiada por el Estado, y que esas personas corran un alto riesgo de no tener pensión cuando llegue la edad del retiro.

Jaime Tenjo, director del departamento de Economía de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, dice que un trabajador puede percibir beneficios de ser informal tales como acceso a salud sin hacer aportes, mientras que los beneficios de ser formal pueden no ser inmediatos, lo cual lleva a pensar que ser formal no es rentable, lo que se suma a los incentivos perversos del Gobierno”.



Es en esto coincide Stefano Farné, investigador del Observatorio del Mercado Laboral de la Universidad Externado, quien señala que el esquema de apoyos estatales a los más pobres “genera una reacción de que la gente tiene miedo de perder el subsidio”. Y va más allá, al explicar que la baja productividad es otro factor determinante, pues las personas no logran cumplir con unos requisitos mínimos que pide la formalización, y ser formal se vuelve muy costoso.



Concluye que la inseguridad tributaria, con frecuentes reformas, obliga a pequeñas y medianas empresas a contratar asesores y adaptarse a las nuevas contabilidades, lo que es financieramente insostenible.



Y, más allá de la informalidad en el trabajo, el fenómeno está presente en gran parte de los sectores económicos, como el transporte, la minería o el comercio. De hecho, según cuentas de la Dian, de cada 100 pesos que se mueven en negocios, 33 quedan fuera de su radar. A lo cual debe sumarse que no todo lo que se factura termina siendo ‘legalizado’ tributariamente.



Juan Carlos Guataquí, investigador del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, considera que una tarea inmediata es realizar un estudio de alto nivel sobre los determinantes de la informalidad laboral, más allá de los costos laborales y el salario mínimo.



Por su parte, Tenjo señala que una primera medida de corto plazo es la de controlar la evasión de las contribuciones que las personas deben hacer. Si bien puede incrementar los costos de las empresas y limitar la generación de empleo, en el largo plazo tendrá beneficios importantes para los mismos evasores, como acceso a pensiones. Otra tarea es revisar la institucionalidad de la seguridad social y remover los incentivos perversos que hacen que las personas puedan aprovecharse indebidamente de beneficios.



En ese sentido, Guataquí dice que es importante apoyar y fortalecer el trabajo de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales, revisar el proceso de afiliación y atención que operadores de información de seguridad social, los fondos de pensiones y las EPS ofrecen a trabajadores independientes o cuenta propia.



Lo principal, dice Tenjo, es la generación de empleos productivos en la economía. Un modelo de desarrollo más basado en las exportaciones y utilización de mano de obra calificada puede ayudar mucho en este sentido.



EL TIEMPO

* Este informe especial ha sido preparado por Mauricio Galindo, Martha Morales, Ómar Ahumada, Juan Carlos Domínguez, Carlos Arturo García, Simón Granja, Sebastián Londoño y Rolando Lozano.