Los ninis, una condición que debe involucrar a la política pública

En términos de política pública, Juan Carlos Guataquí, coautor del estudio de la Universidad del Rosario, señaló que para el caso de los ninis también es bueno tener en cuenta que uno de los componentes de un programa como Familias en Acción es el apoyo nutricional y que hay estudios que plantean el interrogante de si el hecho de tener esa ayuda puede haber estimulado el embarazo adolescente.



Por eso, según él, surge la preocupación por el incremento en la gente inactiva y porque además –añade– parece que no se está analizando el impacto que pueden tener esas transferencias condicionadas del Gobierno sobre la inactividad de los hogares y los ninis.

Al respecto, la exministra Cecilia López Montaño dice que no niega los efectos en reducción de la pobreza con ayudas como las transferencias condicionadas, pero un problema que ella ve es que están estimulando a que las mujeres en vez de tener autonomía económica, no entren en el mercado laboral y se queden tramitando los subsidios. Además, está de acuerdo con que estimulan al embarazo adolescente, por lo que considera urgente la necesidad de revisar la forma como se están dando esas transferencias.



No es la primera vez que se pone en duda la verdadera efectividad de los subsidios y programas de ayuda del Estado y de ahí la invitación de expertos como Guataquí a revisar esa política pública para hacerla realmente útil, efectiva y bien direccionada hacia la solución de las diversas problemáticas sociales del país.

Hay más mujeres ninis

1. ¿Qué resultados arrojó el estudio frente al número de hombres y mujeres ninis que hay en Colombia?



El estudio que realizamos en el Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, ‘Perfil juvenil urbano de la inactividad y el desempleo en el país’, reveló que hay más mujeres ninis que hombres en el país.



En número, para las 13 principales ciudades donde se concentró el análisis de nuestra investigación, encontramos que hay 370.000 mujeres y 212.000 hombres.



2. ¿Y si se mira esta problemática por ciudades, qué mostró el estudio?



Dentro del criterio de ciudades, los resultados indican que Cartagena es una ciudad con intensidad de población joven y preocupantemente mucha de ella es nini.



No es lo mismo en Bogotá, donde puede que haya muchos jóvenes, pero la incidencia de ninis porcentualmente no es relevante por la retención educativa.



Mientras que el tema no es tan preocupante en Medellín, por su población más madura y mayor.



3. ¿Qué mensaje les queda luego de este estudio?



Preocúpese por la población juvenil de las ciudades intermedias y pequeñas, que llevan una problemática social importante y a largo plazo.



