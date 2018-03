Industria creció 1 % y comercio vendió más en enero

En el primer mes del 2018 mejoró el panorama de la producción industrial, y las ventas minoristas alzaron vuelo, después de un periodo de mala racha para ambos sectores de la economía.

Según se desprende del informe presentado este miércoles por el Dane, el sector manufacturero creció 1 por ciento (frente a -1,6 % en enero de 2017), impulsado por 20 de las 39 actividades industriales que, esta vez, tuvieron una variación positiva.



El freno para que la industria no creciera más lo pusieron sectores como metales preciosos y no ferrosos, que cayeron 40 por ciento y completan cerca de dos años en terreno negativo, señalan analistas de Bancolombia.



Entre tanto, las ventas industriales crecieron 3,1 por ciento y las del comercio minorista, 6,2 por ciento, evidenciando mejoría en el consumo, pues los colombianos compraron autos, motos, equipos de informática y telecomunicaciones para uso personal o doméstico y alimentos y bebidas no alcohólicas. Esto, claro está, obedeció en parte a las promociones con las que el comercio motivó al consumidor en enero.



En el caso de la industria, el buen comportamiento estuvo por el lado del hierro y el acero; productos de cuero y caucho; químicos y procesamiento, y conservación de carne y pescado. Para la ministra de Comercio, María Lorena Gutiérrez, este resultado muestra “reversión de la tendencia negativa. Confiamos en que este será el año en que se consolide la recuperación económica”.



En el repunte en las ventas del comercio al detal también se observa un comportamiento positivo en los grandes almacenes e hipermercados minoristas del país, ya que estas crecieron 5,1 por ciento y totalizaron 4,4 billones de pesos en enero.

“Creemos que el desempeño del comercio en el PIB se acelerará desde 1,2 en 2017 a 2,3 por ciento en 2018. La industria pasaría de contraerse 1 en 2017 a crecer 1,4 por ciento este año”, concluyeron los expertos de Bancolombia.



