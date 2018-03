Cuáles son las ciudades del país más y menos sufridas en economía

Cúcuta y Cartagena son las ciudades con mayor y menor sufrimiento económico en el país, según el índice de malestar económico (misery index), creado en los 70 por el economista Arthur Okun y calculado por este diario. La medición de Okun –quien fue miembro del consejo de asesores económicos del presidente estadounidense Lyndon B. Johnson– es una suma de las tasas de inflación y desempleo, con la cual se busca aproximarse al padecimiento que en el momento económico carga un ciudadano promedio en un lugar determinado.

En enero, en todo el país el desempleo era de 11,8 por ciento, mientras que la inflación fue de 3,68 por ciento. De esa manera, el índice de malestar económico del país es de 15,48.



Muy por encima de ese número, la ciudad con peor malestar es Cúcuta, con un índice de 18,82 (desempleo del 16,5 por ciento e inflación de 2,32 por ciento). (Ver lista completa en el gráfico).

La disparidad es causada en parte por la fuerte inmigración en los últimos meses de los venezolanos hacia la frontera y el interior del país, así como por el desempleo que ha caracterizado la región debido a la dependencia del comercio, las fluctuaciones de la moneda venezolana y las escasas fuentes de generación de empleo en sectores intensivos en mano de obra como industria y construcción.



Entre tanto, Cartagena es la urbe menos sufrida del país, con un índice de 9,93 (la mitad que en Cúcuta), pues el desempleo está por debajo del promedio nacional (en 7,4 por ciento) y la inflación es de 2,53 por ciento.



Entre las capitales que aparecen después de la ciudad fronteriza con el mayor índice de malestar económico están Armenia, con 17,72, e Ibagué, con 17,27 por ciento.



En total, 12 ciudades (el 52 por ciento) del país se ubicaron por debajo del promedio de malestar económico nacional y 11 (48 por ciento), como las más sufridas.



En un reciente informe la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) sobre las disparidades regionales, se comenta que sorprenden los indicadores de Pereira, pues su tasa de desempleo bajó a 9,1 por ciento, tras ser una de las ciudades más golpeadas históricamente por el fenómeno.



“Ello responde, en buena medida, a la construcción de obras 4G en la región, que ha aumentado la demanda de mano de obra”, dice el centro de estudios.



No obstante, agrega Anif, ninguna ciudad cumple la llamada curva de Phillips a nivel regional (relación inversa entre el desempleo y la inflación en el corto plazo).



“De hecho, la relación entre ambas variables parece haber sido positiva, pues se presentaron elevadas tasas de inflación acompañadas de altos niveles de desempleo, o la relación contraria. Por ejemplo, mientras Bogotá y Manizales registraron elevadas tasas tanto de inflación como de desempleo, en Bucaramanga y Barranquilla se observaron bajos niveles en ambas variables (con respecto a los promedios nacionales)”, dice el reporte.



La institución agrega que aunque en el 2016 se había observado una tendencia similar, difiere de años atrás, cuando la relación negativa se cumplía sobre todo en las ciudades del centro y sur de la nación. Esto lo atribuye a la desaceleración generalizada de la economía durante 2017, que elevó la tasa de desempleo en la mayoría de las ciudades, y al efecto transitorio del IVA del 16 al 19 por ciento, que también incrementó los precios en las urbes.



Igualmente, considera que aunque las estrategias que trató de tomar el Gobierno en el cuatrienio 2014-2018 para combatir las marcadas disparidades regionales se adoptaron, siguen presentándose no solo en cuanto a inflación, sino también con relación a la actividad económica.



“Aunque las estrategias transversales y regionales que ha tratado de adoptar el Gobierno fueron un paso en la dirección correcta, ello aún no ha dado sus frutos”, dice. Por ello, considera que el nuevo gobierno debe continuar trabajando en ese frente.

Venezuela, en el peor puesto

En las mediciones del padecimiento económico de la agencia Bloomberg (que traducen al español como ‘Índice de Miseria’), Venezuela ocupa el peor puesto por cuarto año consecutivo, principalmente por la hiperinflación, que el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima en 13.000 por ciento este año. Entre los peores, pero muy lejos, sigue Sudáfrica, con un índice de 33,1, y luego Argentina (27,1).A los que les va mejor son Tailandia (2,5) y Singapur (3,2).

ECONOMÍA Y NEGOCIOS