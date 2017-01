Hablar inglés es más que un plus al buscar trabajo

Hablar inglés hace mucho dejó de ser un plus, y su importancia es cada vez más evidente para los profesionales y las compañías, que ven en este idioma la puerta para mejores oportunidades laborales, la expansión al mundo y la consecución de negocios en el ámbito internacional.



Esta cualidad es ahora tan relevante que, incluso, se valora más que otros estudios como los de especialización y maestría, según estudios de la multinacional especialista en reclutamiento de alto nivel Hays y quien además sostiene que un profesional con dominio del inglés puede ganar entre 15 y 20 por ciento más frente a uno que no lo maneje, aun en el mismo cargo y nivel, y hasta un 30 más si maneja un tercer idioma.



Sin embargo, la realidad del país revela que hoy en día tan solo una de cada 10 personas habla inglés, una condición que para el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo entorpece los negocios en el país, internos y en el exterior.

“En el campo laboral, manejar el idioma inglés es un factor particularmente clave en todo proceso de selección. Claramente, un profesional que domine este idioma tiene acceso a muchísimas más oportunidades que uno que no lo haga”, dijo Axel Dono, consultor especialista para Hays.



Además, de acuerdo con Dono, saber y dominar el idioma inglés es una prioridad a nivel mundial y facilita el posicionamiento de los candidatos y la negociación de un mayor salario.



Aquí lo clave, aseguran los expertos, es cumplir algunas exigencias en cuanto al nivel de inglés que se espera que los candidatos tengan, puesto que el mercado laboral exige un dominio intermedio-avanzado.



Así que, como mínimo, los profesionales deben ser capaces de mantener una comunicación continua, bien sea en persona, por teléfono o vía Skype y, por otro lado, estar en la capacidad para atender solicitudes y correos con una buena redacción y excelente ortografía.



Lo anterior también se evidencia en los procesos de selección, de mandos medios y gerenciales, de la firma Michael Page, en donde más del 70 por ciento de las vacantes solicitan un segundo idioma, aunque esto varía según la industria y el tipo de cargo.

Así las cosas, en la actualidad, de acuerdo con esta empresa, un 60 por ciento de las vacantes para recién egresados exigen un segundo idioma; para mandos ejecutivos e intermedios, un 50 por ciento; y para cargos de nivel directivo, más del 80 por ciento.



“Sin embargo, aunque hay una gran demanda de profesionales y técnicos que manejen otro idioma, menos del 40 por ciento, de los 300 candidatos que entrevistamos a la semana, manejan un segundo idioma como el inglés. En realidad, las posibilidades de quedar seleccionado en un proceso laboral por manejar el idioma inglés son muy altas”, señaló Carlos Roldán, gerente de la división de Recursos Humanos en Michael Page.



Para este experto, además, los empleados con dominio del inglés suelen tener más oportunidades para vincularse a programas de capacitación en el exterior y ser tenidos en cuenta para planes de carrera regionales o en otros países.



Carlos Romero, director del área de Personas de Latam Colombia, aparte de coincidir en las oportunidades laborales que el inglés les abre a los bilingües para participar en proyectos que en las multinacionales se trabajan con personas de distintos países, considera que en lo académico también amplía el acceso a estudios y bibliografías que no están disponibles en español.

No obstante, Romero dijo que “cuando es una empresa nacional –salvo que haga negocios con personas en el extranjero–, no hace mucho la diferencia hablar inglés, pero si es así o se trata de una multinacional sí es un deseable y en muchos casos es un requisito para el cargo”.



Dentro de Latam –explica el director de Personas–, así como sucedió con los posgrados, luego con las especializaciones y las maestrías, ahora está pasando con el inglés: al que no lo tenga le cuesta competir.



Y en cuanto a la posibilidad de tener mejor remuneración, Carlos Romero agregó: “Eventualmente puede haber cargos más altos con salarios más altos, donde se exige que sea bilingüe, mientras que en una posición más baja te puede resultar relevante, pero no es que para el mismo cargo una persona que sea bilingüe gane más que otra. Lo que sí puede pasar es que una persona que hable inglés tenga acceso a cargos superiores, con salarios más altos”.

