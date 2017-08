Importaciones en el semestre crecieron 6 %

Las compras externas de Colombia, en junio, tuvieron un crecimiento de 2,5 por ciento, al pasar de US$ 3.686,2 millones CIF (Cost, Insurance and Freight) en el mismo mes del año pasado, a US$ 3.778,8 millones de dólares en este.



Así lo dio a conocer el Dane en el informe que señala que, en el acumulado de este año (enero a junio), se realizaron compras en el exterior por US$ 22.839,7 millones CIF, es decir, una variación de 6,0 por ciento.



El grupo de Manufacturas fue el que más importaciones realizó, pues su variación anual fue de 4,8 por ciento, registrando compras por US$ 2.987,1 millones CIF.

Cabe destacar que, en el primer semestre del año pasado había un freno en las importaciones, pues la cifra registrada de enero a junio de 2016 fue de US$ 21.547,5 millones de dólares CIF, equivalente a una variación negativa (-20,9 %).



Si se mira el resultado por grupo de productos de los distintos sectores de la economía, las compras externas del agro, alimentos y bebidas ascendieron a US$ 462,6 millones de dólares CIF en junio, correspondientes a una variación anual de 2,3 %.



Lo que más compró el país en ese segmento fueron cereales y preparados de cereales (creció 59,4 %). De igual manera, la compra de carne y preparados de carne en el experior se incrementó en 69,5 por ciento.



Por el lado de combustibles y productos de las industrias extractivas, en el sexto mes del año las importaciones fueron de US$ 320,7 millones de dólares CIF, lo que representó una caída anual de - 14,5 por ciento, cifra similar a la que se tuvo en el mismo periodo del año pasado: -14,3 por ciento.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS