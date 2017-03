Gastos con aumento del IVA aportaron a inflación menos que los demás

Los gastos de la canasta familiar para los que en febrero el IVA subió de 16 a 19 por ciento repuntaron, en promedio, 0,8 por ciento, mientras que el resto lo hicieron en 1,14 por ciento.



Así, la inflación total fue de 1,01 por ciento en el segundo mes del año y el nuevo IVA no tuvo el temido efecto que se esperaba en el nivel de precios.

De la inflación total calculada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), los productos sin IVA y aquellos que tienen pero no les subió, aportaron 0,84 puntos porcentuales, mientras que los que sufrieron el alza del impuesto solo aportaron 0,16 puntos.



Parte de la explicación radica en que si bien alrededor de la mitad de gastos de la canasta familiar que tienen la nueva tarifa general del IVA, de 19 por ciento, estos solo pesan el 20 por ciento del gasto de los hogares. El grueso del peso de la canasta corresponde a gastos que no tienen IVA y algunos que tienen la tarifa de 5 por ciento, que no cambió.



Dentro de los que no pagan el impuesto están, por ejemplo, la cebolla, que en febrero tuvo un alza del 21,7 por ciento; las pensiones de los estudiantes, con alza de 8,3 por ciento; la mora, con 7,7 por ciento; las matrículas de colegios y de educación superior, que crecieron 7,4 y 7 por ciento, respectivamente.



Así mismo, dentro de los que sí tienen IVA, y les subió, están aceites, jabones, servicios bancarios, de higiene oral, cuidado facial y cuidado del cabello, que tienen un peso de entre 0,9 y 0,4 por ciento en la llamada canasta familiar.

Los aceites subieron 2,1 por ciento; los jabones, 2 por ciento; los servicios bancarios, 1,8 por ciento y los de higiene oral, cuidado facial y del cabello, 1,7, 1,6 y 1,3 por ciento, respectivamente.



En total, el comportamiento del costo de vida de los colombianos en febrero estuvo por debajo de las expectativas del mercado que apuntaban a una inflación de 1,15 por ciento, y completó siete meses con tendencia a la baja hasta situarse en 5,18 por ciento, su nivel más bajo desde agosto del 2015.



“Considerando la alta incertidumbre alrededor del impacto del IVA, creemos que los resultados de enero y febrero (2017) son relativamente favorables. De hecho, el comportamiento de la inflación sin alimentos parece respaldar nuestra perspectiva de que los productores/vendedores están absorbiendo parte del incremento en el IVA en medio de la debilidad de la demanda interna, lo que implica que el traspaso (de ese efecto) a los consumidores finales sería parcial”, dice Daniel Velandia, director de Investigaciones Económicas de la firma Credicorp Capital.



Cree, además, que el efecto del aumento del IVA ya fue incorporado por completo, en la medida en que la reforma tributaria estableció una fecha límite (1.° de febrero) para que los sectores de comercio y de servicios actualizaran sus precios.



En Bancolombia, por su parte, los economistas señalan que “la principal explicación para la sorpresa a la baja (de la inflación) es que la previsión que habíamos contemplado correspondiente al efecto del ajuste en la tarifa general del IVA no se materializó. Sin considerar tal ajuste, nuestros modelos pronosticaban un resultado muy cercano al dato observado”.



Pese a esa tendencia, la inflación se mantiene más de 100 puntos básicos por encima del límite superior del rango meta. “La variación 12 meses del IPC se ubicó en 5,18 por ciento, y completó 379 puntos básicos de ajuste desde el máximo alcanzado en julio del año pasado (8,97 por ciento). De hecho, el grado de corrección de este indicador ha venido aumentando de manera paulatina: en enero la reducción fue de 27,7 puntos básicos y en febrero esta llegó a 29 puntos básicos”, dicen los analistas del banco.

Riesgos latentes

Sin embargo, hay quienes creen que en este frente el país todavía enfrenta algunos riesgos que harán que al final del año la inflación se mantenga por encima del techo del rango meta del Banco de la República de entre 2 y 4 por ciento.



Para el equipo económico del Banco de Bogotá, “aunque de manera superficial el resultado de inflación de febrero es favorable y así seguramente lo leerá el mercado, la realidad es que el detalle de la publicación confirma que persisten los riesgos latentes sobre el comportamiento de los precios. Es más, en lugar de facilitar el accionar de la política monetaria, el resultado incluso lo dificultará. Si bien la inflación total sigue moderándose y las expectativas podrían mejorar, el fondo de la inflación podría ser algo más inercial al enfrentar problemas de indexación y de precios regulados”.



En Alianza Valores, por su parte, advierten que la expectativa de que al cierre del año la inflación total se ubique cerca del rango entre 5 y 5,5 por ciento se empieza a materializar con mayor facilidad, dados los resultados de febrero.



“Con respecto a las inflaciones básicas, tan solo la inflación sin alimentos primarios, servicios públicos y combustibles prolongó su trayecto de caída al reportar un dato anualizado del 5,74 por ciento”, señala el análisis.

Precios rebotan

A su vez, la inflación sin alimentos y sin alimentos ni regulados mostraron un rebote sobre el comportamiento que venía presentado “y puede empezar a darle problemas a la convergencia de la inflación total al rango meta”, advierten los analistas.



Otro de los consensos del mercado apunta a unas menores presiones inflacionarias a medida que transcurra el año, lo que, a su vez, abriría más espacio para que el Banco de la República mantenga su política de recortes escalonados en la tasa de interés de intervención.



Como se recuerda, en la reunión de febrero, la junta del Banco de la República sorprendió con un recorte de 25 puntos básicos en su tasa de interés de referencia a 7,25 por ciento, una decisión que se podría repetir no solo por los resultados obtenidos en materia de inflación, sino porque en el banco advierten que todavía hay un debilitamiento de la economía.



