Cinco años del modelo de Ciudades Sostenibles en Colombia

El rápido crecimiento de las ciudades colombianas, la mayoría de ellas de manera desordenada, llevó a que se empezara a replantear la necesidad de que ese desarrollo fuera ordenado y resolviera temas críticos, desde el punto ambiental, urbanístico, sostenibilidad fiscal y de gobernabilidad, con lo que, finalmente, se garantiza a sus habitantes mejores condiciones de vida.

Así fue como en el 2012 nació en Colombia el proyecto Ciudades Sostenibles y Competitivas (CSC), que en un principio les apostó a Barranquilla, Bucaramanga, Manizales y Pereira, que dejaron de proyectarse en el corto plazo –a través de planes para un cuatrienio– y pasaron a tener una visión a 50 años.



“No es una validación de un proyecto político, es una visión de ciudad construida por todos los sectores que la componen”, explica Alejandro Callejas, vicepresidente de la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter), entidad que ha liderado el proceso de planificación de ciudades.

De hecho, en dicha planeación se vinculan todos los sectores, desde la academia, los gremios, las autoridades civiles, las ONG hasta los estudiantes, y los resultados de esos encuentros son validados luego por expertos.



En otras palabras, el programa CSC –según el Banco de Desarrollo– es “una nueva manera de abordar los retos mas urgentes de una ciudad, mediante un enfoque integral e interdisciplinario, que permite identificar el camino hacia la sostenibilidad en el largo plazo”.



Esta misma metodología ha sido utilizada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) –organismo multilateral que acompaña ese proceso en Colombia– en ciudades de América Latina como Goiânia (Brasil), Trujillo (Perú), Santa Ana (El Salvador), Puerto España (Trinidad y Tobago) y Montevideo (Uruguay).



Un lustro después de su aplicación en el país, los resultados del programa saltan a la vista. Un ejemplo es Barranquilla, que luego del diálogo entre todos los actores, se proyectó como centro económico, de industria y comercio. Hoy, la Arenosa, con un plan de acción que asciende a 754 millones de dólares, ha logrado reducir su índice de pobreza de un 39,5 % en el 2010 a un 22 % en el 2012.



Otro caso emblemático es Manizales, donde, tras la realización de diferentes foros, sus habitantes acordaron apostarles al conocimiento y a la ciencia, a través de la consolidación como ciudad universitaria y de desarrollar la industria de telecomunicaciones y su agroindustria.



Hoy por hoy, la capital caldense, cuyo plan de acción supera los 900.000 millones de pesos, ha logrado reducir su índice de pobreza de un 23,8 por ciento en el 2010 a un 14,6 por ciento, el año pasado.



“Lentamente se ha ido creando conciencia colectiva de la necesidad de utilizar la planeación como el eje rector de las diferentes administraciones”, explica el presidente de Findeter, Luis Fernando Arboleda González. Precisamente, bajo la dirección de Arboleda, la Financiera pasó de ser un banco de segundo piso a una entidad que, además de ayudar a financiar proyectos de inversión en áreas claves como agua, vivienda e infraestructura social, se volvió en una especie de banco de desarrollo que promueve la planeación como eje fundamental de la transformación de las ciudades.



De hecho, ante los resultados de las urbes pioneras, el CSC se ha extendido a 13 capitales más –como Montería, Pasto, Valledupar, Villavicencio y Cartagena–, para un total de 17 que quieren transformarse con el mismo modelo. Pero el cambio en la nueva visión de ciudades no se ha quedado solo en los grandes centros urbanos. A través del programa ‘Ciudades Emblemáticas’, una versión desarrollada a partir de las CSC, se están contagiando a pequeños centros urbanos con importancia estratégica para el país y que están en zonas de vulnerabilidad. Son 28 en total, y entre ellos se cuentan Buenaventura, Tumaco, San Gil, Aracataca, Galapa, Chichiná, La Dorada y San Andrés.

La estrategia de ciudades también empezó a trascender las fronteras de las ciudades. Bajo un modelo de desarrollo regional, en el que las urbes que conforman un territorio se complementan, con miras a responder a los retos de la competitividad global. Este es el caso del programa ‘Diamante Caribe’ y ‘Santanderes’.

Los tres ejes de acción de la banca de desarrollo

La clave es la planeación



La planificación de las ciudades es determinante no solo para ahorrar costos sino para salvar vidas. En el caso de Mocoa, por ejemplo, en la emergencia de la avalancha que golpeó en abril a la capital de Putumayo, el Gobierno destinó siete veces más de lo que hubiera costado hacer una planificación que evitara esa tragedia. Con programas como ‘Ciudades sostenibles y competitivas’, ‘Ciudades emblemáticas’ y el ‘Territorio Diamante Caribe y Santanderes’, la Financiera ha buscado proyectar los territorios de manera local y regional en conjunto con comunidad, academia, gremios y las autoridades. Los 45 centros urbanos de Colombia que les han apostado a estos programas, han logrado identificar y priorizar problemáticas en materia de sostenibilidad ambiental, urbana, fiscal y socioeconómica. Findeter se acoge a la metodología del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que plantea visionar ciudades a 50 años, generar planes de acción a 30 y proyectar una financiación a 10 años.

$ 16,4 billones en financiación

En los últimos siete años, Findeter ha desembolsado 16,4 billones de pesos en operaciones de crédito que respaldan los planes de acción de las ‘Ciudades sostenibles y competitivas’.



Con esos recursos se han financiado 3.747 proyectos en 414 municipios. En infraestructura y transporte se han invertido 4,7 billones de pesos, mientras que en vivienda, agua y saneamiento básico, 3,9 billones; en salud y educación, 4,3 billones; en temas energéticos, 2,6 billones, y para innovación y tecnologías de la información y la comunicación 229.000 millones de pesos. Además, a otros sectores se destinaron 769.000 millones de pesos.



La banca de desarrollo ha financiado igualmente 146 proyectos del programa de ‘Agua para la prosperidad’, ocho sistemas de transporte masivo, 212 instituciones de la iniciativa ‘Educación para la inclusión’ y 185 hospitales y 2.643 camas dentro de ‘Salud para la gente’. En ‘Energía renovable y eficiencia energética’ hay 327 proyectos.

787 proyectos ejecutados



Desde 2010, el banco ha ejecutado 8,4 billones de pesos en 787 proyectos que han generado 54.000 empleos en todos los departamentos del país. La inversión ha sido en temas de vivienda, agua e infraestructura social (parques, espacios deportivos, mejoramiento o construcción de centros educativos, entre otros).



La banca de desarrollo les hizo seguimiento y supervisión a programas del Gobierno Nacional como ‘100.000 viviendas gratis’ y ‘Vivienda para ahorradores’ (Vipa). Además, asistió técnicamente la construcción y entrega de 120.976 casas para igual número de familias colombianas.

Así mismo, ejecutó 2,1 billones de pesos en 259 proyectos de acueducto y alcantarillado. En el marco del programa ‘Agua para la prosperidad’, intervino en municipios como El Guamo, Tolima; Barrancabermeja, Santander, y Cali, Valle del Cauca. En el caso de infraestructura social, la entidad ejecutó 833.000 millones de pesos en 286 proyectos, entre los que hay megacolegios, hospitales y parques.

Los principales hitos de Findeter

1989: La Financiera fue creada por autorización de la Ley 57.



2011: Modificó su naturaleza jurídica y pasó de entidad pública a mixta.



2012: Realizó el lanzamiento del programa de ‘Ciudades Sostenibles y Competitivas’.



2012: Gestionó un crédito por US$ 191 millones con la Agencia Francesa de Desarrollo, primer crédito sin garantía de la Nación.



2013: Recibió una mención en los premios Latinoamérica Verde, durante la Cumbre Internacional del Medioambiente, por los proyectos desarrollados en el marco de Ciudades Sostenibles y Competitivas.



2014: Realizó la primera emisión internacional de bonos por US$ 500 millones, lo que le permitió apalancar sus operaciones.



2014: Lanzó el programa ‘Diamante Caribe’ y ‘Santanderes’, que busca hacer competitiva a esa región.



2015: Recibió el Premio mundial de ciudades inteligentes, en el marco del Smart Cities Expo World Congress.



2015: Implementó y certificó el modelo Empresa Familiarmente Responsable, otorgada por la Fundación Más Familia de España.



2016: Realizó una subasta por $ 317.000 millones y gestionó un crédito por US$ 50 millones, para proyectos sostenibles para la paz.

2017: El proyecto ‘Energía solar para poblaciones vulnerables, hacia la equidad y la sostenibilidad ambiental’, es finalista del premio Latinoamérica Verde, en la categoría energía.

Educación

Inversión conjunta en proyectos de investigación

La Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín inauguró el 3 de agosto un nuevo edificio con 7.000 metros cuadrados. El espacio, de seis pisos tiene 67 laboratorios de diferentes áreas. El proyecto tuvo un costo de $ 16 mil millones y fue financiado por la Financiera del Desarrollo Territorial.

Medio ambiente

Iniciativa colombiana, finalista en premio regional

Un proyecto en la Urbanización Lorenzo Morales, de Valledupar, con el que instalaron 76 paneles solares para reducir el consumo de energía eléctrica, es finalista en el premio ‘Latinoamérica Verde’, gracias a la gestión de la alcaldía local y el apoyo de la banca de desarrollo.

Lanzamiento

Nuevas líneas de crédito para financiar proyectos regionales

Cuatro nuevas líneas de crédito para las regiones ha creado Findeter este año. Son para financiar proyectos de infraestructura, energía y atención de desastres. Están disponibles con tasas bajas, hasta 2 años de gracia y plazos de hasta 10 años.



EL TIEMPO