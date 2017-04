Proyectos de ciencia quedarían colgados con la reforma a las regalías

Aunque no hay una cifra oficial, son decenas de proyectos de ciencia y tecnología que estarían embolatados debido a las modificaciones previstas en el proyecto de acto legislativo que reformará el Sistema General de Regalías (SGR), creado en el 2011.

Todo porque el saldo que se acumuló en el Fondo de Ciencia y Tecnología (FCTI) y que se estableció a 2016 en 1,5 billones de pesos no fue ejecutado para ese propósito y ahora será utilizado para financiar vías terciarias.



Hay que recordar que la primera reforma al régimen de regalías estableció que el 10 por ciento de estos recursos se incluirían en el FCTI para intentar con ellos sacar a Colombia del rezago en ese renglón prioritario para el desarrollo.



Aunque el país ha tenido más inversión en este ítem, no ha podido incrementar el 0,5 por ciento del producto interno bruto (PIB) que le destina hoy a este rubro, mientras que el promedio de inversión en países de la Ocde es de 2,4 por ciento del PIB.



Por eso ahora, la propuesta de gastar ese dinero de las regiones en infraestructura –que ya entró a hacer trámite en el Congreso y se empezará a estudiar en las próximas semanas– motiva la crítica, pues plantea disponer de esos recursos por una única vez, con la misma asignación presupuestal que les correspondía a los departamentos cuando los recursos eran para apalancar proyectos de ciencia y tecnología.



Eduardo Pizano, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, estima que, mientras el mundo le apuesta a la investigación para la innovación, en Colombia se usarán los recursos de la ciencia para echar cemento, a través de vías terciarias.



“Políticamente, la propuesta tiene una fuerza brutal”, indicó Pizano, quien advirtió que se trata de “un error tremendo”, pese a que “sí hay necesidad de reformar para recomponer el sistema de regalías porque es un esquema que no funciona y no tiene credibilidad”.

Reclamo regional

Algunas regiones dicen tener iniciativas aprobadas en ciencia y tecnología que quedarían colgadas, sin fuente de financiamiento posible.



El recorte de los recursos para la ciencia se siente duro, porque se trata de regalías que venían acumuladas (no se ejecutaron) debido a que los departamentos tenían dificultades para presentar proyectos científicos y tecnológicos que pasaran el filtro del órgano rector, el Ocad, en el que Colciencias ejerce la secretaría técnica.



No obstante, los mandatarios, que ahora reclaman la plata para hacer proyectos de ciencia, indican que a medida que fueron aprendiendo, trazaron su plan de inversión en esa rama, por lo que el recorte del saldo acumulado les genera inconvenientes.



En Nariño, por ejemplo, según confirma Carlos Córdoba, secretario de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), hay 21 proyectos que contaban con 150.000 millones de pesos para su financiación, pero por los recortes, en 2017 solo dispondrán de 48.000 millones, mientras que en el bienio 2015-2016 tenían 114.0000 millones de pesos.



La implementación del programa Ondas, que es un semillero científico, o el análisis de generación de energía eléctrica a partir de residuos forestales son algunas de las iniciativas que tienen los nariñenses.



“De los 21 proyectos solo habría recursos para los siete más adelantados”, dijo Córdoba.



Algo similar sucede en departamentos como Valle del Cauca, donde quedaron 70.000 millones de pesos sin ejecutar.



Además, esa región cuenta con proyectos en ciencia y tecnología debidamente estructurados, por lo que requieren ese cupo.



El Atlántico no se queda atrás; según Cristina Arango, secretaria de Planeación Departamental, con el recorte, para dirigir los recursos a la construcción de vías pierden 23.854 millones de pesos. “Se perdería el trabajo realizado durante todo el año pasado para estructurar y priorizar proyectos”, añadió.



Lo más preocupante para las regiones es que los recursos que pierde la ciencia por no haberlos ejecutado tampoco serán invertidos en las obras de vías terciarias en 2017.



Esto, porque mientras se aprueba el proyecto de acto legislativo y se concluyen los trámites de aprobación de proyectos, se acabará el año.

Otras ideas en el tintero

Desde el 2012, el departamento del Atlántico tiene en su lista ligada al Fondo de Ciencia y Tecnología 16 proyectos, de los cuales 13 se gestionaron en el 2012 y solo cuatro se han terminado.



Entre 2013 y 2016 presentaron dos nuevos proyectos, uno de estos ejecutado por Findeter.



A este departamento le rechazaron una iniciativa titulada ‘Creación de modelos mentales de la competitividad en el Atlántico’.



En el Valle hay 17 proyectos que ya tienen visto bueno, por un valor de 87.020 millones de pesos, entre los cuales se cuentan formación de alto nivel, becas para maestrías y doctorados y fortalecimiento para Mipymes.



De 9 que arrancaron solo terminaron 2 y 7 están en plena ejecución.

¿De quién es la falla?

El problema del Fondo de Ciencia y Tecnología, alimentado con regalías, tiene varias aristas. Una de ellas es que las regiones no lograron hacer mucho con los recursos que, a través del Sistema General de Regalías, les adjudicaron con el propósito de empujar el sector de la ciencia y la tecnología con los recursos de este sistema.



Según Manuel Fernando Castro, subdirector de Planeación Nacional, “el fondo que maneja estos dineros ha tenido saldos en todos los periodos presupuestales: 0,58 billones de pesos en 2012, 0,31 billones en 2013-2014 y 0,66 billones en 2015-2016, para un saldo total con corte al 31 de diciembre de 2016 de 1,55 billones, explicado principalmente por la falta de proyectos de inversión estructurados”.



Colciencias en su momento expresó que en las regiones se confundía una sala de cómputo con un proyecto científico, pero al mismo tiempo se quejaban de que esa entidad (que ejerce la secretaría técnica en la mesa en la que se toman las decisiones de los proyectos por financiar) es demasiado exigente.



Por su parte, la Contraloría evaluó dicho fondo y concluyó que “en la práctica no existe un FCTI, sino 33 (de Bogotá y de los 32 departamentos). Además, los recursos se concentran en los territorios con mayores falencias en capacidades científicas e institucionales, con excepciones como Antioquia, Valle del Cauca y Cundinamarca”.



Sucre, por ejemplo, tiene en sus archivos cinco proyectos presentados en el periodo de gobierno anterior (2014-2015) y que no fueron aprobados por Colciencias; entre estos figuran la implementación de un programa de fortalecimiento del sistema regional de innovación para el desarrollo de los segmentos de negocio prioritarios en el departamento; mejoramiento de la productividad de la ganadería mediante el uso de tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), solo por nombrar algunos.



“Los proyectos de ciencia y tecnología no son tan sencillos de estructurar. Las regiones tuvieron demora en el aprendizaje”, sostuvo Patricia Aranaga, coordinadora de ciencia y tecnología de Huila.



En ese departamento, que tiene 14 proyectos en ejecución, se han realizado esfuerzos por mejorar. “Hicimos una feria de ciencia y tecnología y se presentaron 138 propuestas. No es bueno que ese impulso que traían los departamentos por avanzar en ese terreno se pierda ahora”, indicó Aranaga.



Con todo y los tropiezos, según el subdirector de Planeación, entre 2012 y 2016 el Ocad de ciencia y tecnología aprobó 281 proyectos por un valor de 2,8 billones de pesos, de los cuales 2,32 billones corresponden al FCTI y 0,48 billones, a contrapartidas de otras fuentes de financiación.



MARTHA MORALES MANCHEGO

Redacción Economía y Negocios