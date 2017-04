Los pilotos inician ‘operación dignidad’ y piden aviones más seguros

Los pilotos de aerolíneas, representados por la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac), anunciaron que no volarán aeronaves que representen un riesgo para la seguridad aérea.

El gremio reclama que los trabajadores no están recibiendo los tiempos adecuados de descanso y que las condiciones técnicas de seguridad de los aviones presentan fallas.



Según Jaime Hernández, presidente de Acdac, la situación de los pilotos y tripulaciones no le importa al Gobierno: “Por eso desde el miércoles no nos montamos en aviones que representen un riesgo para nuestra seguridad o la de los pasajeros”.



El general Juan Carlos Ramírez, secretario de Seguridad Aérea de la Aerocivil, indicó que no ha recibido evidencias de que se hayan violado las normas de seguridad y que ningún piloto está obligado a abordar una aeronave si no cumple con los requisitos mínimos.



EL TIEMPO