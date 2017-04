Estos son los horarios de las entidades bancarias en Semana Santa

El festivo de Semana Santa representa el cierre bancario más largo del año, por ello muchas personas se preguntan cuáles serán los horarios de las entidades bancarias desde el Jueves Santo.



La Superintendencia Financiera, entidad encargada de vigilar a los bancos, explica que “cada entidad es libre de modificar sus horarios durante esta semana”, pero también explicó que es obligatorio que cada entidad avise con anterioridad a sus usuarios si sus horarios van a ser modificados.

Ningún banco tendrá atención los días jueves y viernes, por ser festivo. Pero la atención para el resto de semana puede variar, según la entidad.



Estos son los horarios de algunos de los principales bancos del país. Sin embargo, recomendamos que consulte con su entidad bancaria otras disposiciones para estas fechas.

Bancos del Grupo Aval (Banco de Bogotá, Av Villas, Banco Popular y Banco de Occidente)

De lunes a miércoles el horario de atención será normal (8:00 a.m. - 4:00 p.m. y horarios extendidos). El sábado se retoman labores.

Bancolombia

De lunes a miércoles se atenderá en el horario habitual (8:00 a.m. - 4:00 p.m. y horarios extendidos). Jueves y Viernes no habrá servicio. El sábado abrirán las sucursales fijas que habitualmente atienden en estos días.

Davivienda

El horario de atención será de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. y horarios extendidos en las sucursales que dan este servicio. El Jueves y Viernes Santo no habrá servicio por día feriado.

Banco Caja Social

Se trabaja hasta el miércoles todo normal (8:00 a.m. - 4:30 p.m. y horarios extendidos) y las oficinas que atienden el sábado abren también en su jornada habitual.

Banco Agrario

Esta entidad bancaria tiene unas disposiciones específicas dependiendo de la sucursal:



- Oficinas con horarios de lunes a viernes

Los días 10, 11 y 12 de abril de 2017 atenderán al público en su horario habitual.

Los días 13 y 14 NO se atenderá al público.



- Oficinas con horarios de martes a sábado

Los días 11, 12 y 17 de abril de 2017 atenderán al público en su horario habitual.

Los días 13, 14 y 15 NO se atenderá al público.



- Oficinas con horarios de miércoles a domingo

Los días 11, 12 y 17 de abril de 2017 atenderán al público en su horario habitual.

Los días 13, 14, 15 y 16 NO se atenderá al público.

BBVA

De lunes a miércoles tendrá su horario habitual (9:00 a.m. - 4:00 p.m. y horarios extendidos), incluyendo horarios extendidos. Jueves y Viernes Santo no se trabaja, pero el sábado retoman actividades.

Helm Bank

Durante Semana Santa esta entidad bancaria atenderá únicamente de lunes a miércoles (9:00 a.m. - 4:00 p.m. y horarios extendidos)



