La vida y desconsuelos de un joven que reconoce ser un nini

La vida de Gabriel García se podría resumir en la famosa canción de El Gran Combo: ‘Y no hago más na’ ’.

Gabriel, de 18 años, confiesa que a él y a muchos de sus amigos en Bucaramanga este clásico de la salsa les queda como anillo al dedo. Se levanta por la mañana, se da un baño, se come un desayuno y no hace “más na’, más na’ ”.



Él hace parte de ese selecto grupo conocido como ninis, una contracción de la población que ni estudia ni trabaja ni está buscando empleo, de la cual en 13 ciudades del país hay 582.000 jóvenes entre 15 y 24 años en esa situación, señala el informe ‘Perfil juvenil urbano de la inactividad y el desempleo en el país’, de la Universidad del Rosario.



Pese a que sobre el papel Gabriel pareciera que no hiciera nada, él lleva a sus espaldas la penosa carga de que le digan que es un vago.



Esa cruz difícil de llevar y que cada día se pone más intrincada la empieza a pagar, dice él, en sus relaciones sociales.



“Gabriel, ¿y tú a qué te dedicas?”, es la pregunta que lo hace sentir incómodo, pues decir que es un nini lo deja mal parado ante las personas con quienes intenta entablar una relación.



El joven, que nació en Carmen de Bolívar y desde hace unos 10 años vive en Bucaramanga, considera que él no es ningún vago e intenta no ser una carga para su familia.



Gabriel terminó el colegio en diciembre del 2015 y desde ese momento ha repartido su tiempo en ayudarles a su madre y hermana en cosas del hogar. Su rutina comienza muy temprano. A las 6 a. m. se dirige al colegio de su sobrino de 8 años, pues en esta etapa como nini una de sus misiones es cuidar de los niños. Es un ‘tío cabeza de hogar’, cuenta.



Por sus múltiples oficios en el hogar, dice que es la persona que se encarga de hacer el aseo, la comida y ayudar con los sobrinos, piensa que no es un vago y que la única razón por la cual es un nini, por el momento, es que se está preparando para entrar a estudiar Medicina, su sueño.



Incluso en la publicación del ‘fanpage’ de EL TIEMPO que revela los detalles del estudio, Gabriel reconoce ser una de las personas que engrosan a esta población: “Soy un nini”, dice entre risas.

Lleva un año y medio en busca de ingresar a una universidad, ojalá en Bucaramanga, a estudiar Medicina. De hecho, su meta más cercana es presentar de nuevo el Icfes y lograr un puntaje más alto del que tiene, para ver si eso le abre las puertas.



Aunque reconoce que sus padres ya están algo desesperados porque lleva un año y seis meses sin hacer algo más allá de las cosas de hogar, el joven dice que se le han presentado oportunidades para estudiar otras cosas, pero “no quiere emplear su tiempo en ello”.



Entre sus pasatiempos, Gabriel dice que en las tardes, como la canción, se ‘pone a ver novelas’ u otros programas de televisión, mientras espera encontrarse con sus amigos para ir a cine en el centro comercial Cacique, en esa ciudad.



Sobre cómo hace para tener dinero, el joven cuenta que de vez en cuando le ayuda a un amigo suyo en una veterinaria y su padre le ayuda con una mensualidad, además, su hermana en ocasiones le da dinero por la colaboración que tiene con los sobrinos.



Gabriel quiere dejar de ser un nini muy pronto cuando comience con sus estudios de Medicina y anhela tener algo más que decir cuando le preguntan: ¿a qué te dedicas?



