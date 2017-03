‘Hecho en Alemania’, el sello todopoderoso

El concepto made in para determinar que un producto está ‘hecho en’ un país concreto se lo inventaron los británicos a finales del siglo XIX.



Con el made in Britain querían proteger sus productos de las importaciones baratas y las copias que llegaban de Alemania. Irónicamente, ahora made in Germany es el sello de mayor calidad que puede tener un producto en el mundo, al menos según la percepción de los consumidores, recogida en un estudio internacional de Statista, que elabora el Índice Made-in-Country.

“En cooperación con Dalia Research, encuestamos a 43.034 consumidores de todo el mundo. Los países incluidos en esta muestra representan el 90 por ciento de la población global. Los datos que recogimos confirman numerosos clichés: los productos de lujo suizos son considerados internacionalmente símbolo de estatus. Los productos de China transmiten una imagen de valor en relación con su precio”, señala en el informe Nicolas Loose, responsable de Investigación de Mercados de la consultora.



También hay sorpresas en el estudio, señala: la marca made in UE (hecho en la Unión Europea), que se introdujo en el 2003, es la tercera mejor ubicada en el ranking global.

Los datos para elaborar el escalafón se recogieron entre diciembre del 2016 y enero del 2017 en 64 países. Cada encuestado evaluó tres países diferentes. Cada país fue examinado por 2.500 personas como mínimo.

La marca ‘Hecho en Colombia’ aparece en el lugar número 31

Irán, el último



El resultado es claro: made in Germany es la marca de fabricación más valorada entre las 50 que hay. A este país se le asignan 100 puntos. Con esa base se ordena el resto de países. Justo por debajo, con 98 puntos, aparece Suiza. Luego, la marca made in UE, con 92 puntos. Le siguen el Reino Unido, Suecia, Canadá, Italia, Japón, Francia, Estados Unidos.



Los países en desarrollo con más potencia industrial aparecen al final del ranking: el sello made in China está en la posición 49. Made in India, un poco antes, en la 42. La peor posición la obtiene Irán.



Para encontrar a España hay que bajar al puesto número 20. Está justo debajo de Irlanda y por encima de Corea del Sur. Según el estudio, quienes más valoran los productos de fabricación española son los habitantes del norte de África y de América Latina.



El estudio incluye además un apartado en el cual analiza los países que más han visto mejorar o empeorar su percepción. En el lado de las subidas destacan Canadá y Japón. Mientras, las tensiones políticas o los problemas económicos, advierte el estudio, cuestan puntos y posiciones a Rusia. También Grecia, Estados Unidos, Ucrania, y Turquía están entre los que ven degradada su imagen.



En general, los habitantes de los distintos países son optimistas con respecto a su propia marca. En 22 países de los 50 evaluados, sitúan su propio sello como el mejor. Por ejemplo, para los canadienses, los productos canadienses son los mejores. Para los italianos, son los italianos. Los chinos valoran lo chino por encima del resto. Y los habitantes suelen ser generosos con otros mercados con los que tienen conexión cultural. Sin embargo, la rivalidad con el vecino se deja notar: los alemanes valoran mal a los franceses.

Índice por atributos



España es una excepción en todo esto: para los españoles, el made in Germany tiene más valor que el made in Spain, que aparece de segundo en su lista.



El nexo cultural con América Latina se nota poco: made in Mexico no aparece hasta la posición 29. Argentina ocupa el puesto 30 y Colombia, el 31 en percepción para los habitantes de España.



El índice que elabora Statista tiene después apartados concretos en los que explica qué atributos se valoran más de cada lugar. Hay países que no triunfan en lo global, pero son considerados buenos a la hora de fabricar productos concretos.



Por ejemplo, Japón es el más destacado en artículos de alta tecnología, un apartado en el cual muchos países de América Latina suspenden estrepitosamente (Perú aparece en la última posición del mundo). Italia sobresale por el diseño y la originalidad, donde más fracasa Irán. Suiza triunfa en el apartado de lujo y de autenticidad. Canadá sale en primera posición en cuestión de sostenibilidad y producción justa.



Alemania está en todo bien colocada, aunque arrasa en percepción de alta calidad y estándares de seguridad elevados. España no gana en nada, pero donde sus productos aparecen más arriba es en la calidad de sus diseños (ocupa la posición 14) y sobre todo en la evaluación por su originalidad. Ahí es la séptima más valorada.



CRISTINA DELGADO

