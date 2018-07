Gremios económicos advierten por impacto de la medida sobre la Sierra

Para Jorge Humberto Botero, presidente del Consejo Gremial Nacional (CGN), no hay duda de que el presidente Juan Manuel Santos firmará antes del 7 de agosto el decreto que redefine el territorio ancestral de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo, aunque con modificaciones.

“Él (Santos) está en todas sus facultades constitucionales de hacerlo, y una vez se tenga el texto definitivo o el decreto con sus modificaciones, lo analizaremos y haremos los comentarios a que haya lugar, porque respetamos su condición de mandatario”, dijo Botero.



Agregó que la solicitud elevada por el CGN a Santos, a través de una carta del 24 de julio, de dejar para el próximo gobierno la expedición de normas como esta, se justifica en la necesidad de que “hubiese un mejor análisis, una interlocución más rica, no solo con las poblaciones indígenas sino con el resto de la sociedad no indígena, específicamente en la zona de influencia de la Sierra Nevada de Santa Marta”.



Agregó que “es extraño que un tema tan importante como este se esté resolviendo una semana o 10 días antes de la transmisión del mando”.



Santiago Ángel, presidente de la Asociación Colombiana de Minería, señaló que para la actividad, el impacto de esta medida es muy fuerte, ya que la reglamentación de la llamada Línea Negra propone crecer enormemente los puntos de reserva, pero aún no se conoce la localización y delimitación de estos.



Y es que por el solo anuncio de Santos, el directivo reveló que se tiene conocimiento de comunidades indígenas que ya han frenado proyectos, no solo mineros, argumentando que están en zona protegida y que se requiere de consulta.



Entre tanto, el presidente de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco), Gustavo Toro, prefirió esperar para dar una opinión, pues aún no se sabe cómo quede el documento.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS