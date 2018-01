Gobierno y Fasecolda en conflicto por la ley de vivienda segura

La demora en la expedición de la reglamentación de la ley de vivienda segura, que fue motivada por la caída en el 2013 del edificio Space de Medellín, se convirtió el viernes en motivo de discordia entre el ministro de Vivienda, Camilo Sánchez, y el presidente del gremio de aseguradoras (Fasecolda), Jorge Humberto Botero.

El jefe de la cartera de Vivienda señaló que “los que quieren que pongamos más seguros solo están buscando ganar con un negocio particular que va a beneficiar a las aseguradoras y perjudicará a los compradores (...)”. Por su parte, el líder gremial recordó que la ley se expidió en agosto del 2016, para, entre otras, proteger a los compradores de vivienda residencial frente a posibles casos de riesgo. Sin embargo, insistió en que la demora en las decisiones frena procesos.



Ante esto, responsabilizó al Ministerio de Vivienda por “la falta de protección de los usuarios, lo que compromete la responsabilidad del Estado por la falta de acción en la reglamentación y ejecución de las leyes”.



Frente al comentario del funcionario público, sobre el interés del gremio en el negocio de los seguros, Botero expresó que “la industria no presiona por seguros inútiles. Tenemos una función social. No estamos demandando un sobrecosto superfluo para los usuarios, sino mecanismos de protección”.



Sánchez, entre tanto, involucró también a los alcaldes, al indicar que “no se puede confundir el control urbano que deben realizar los entes territoriales con la reglamentación”, tras lo cual recordó que ya hay decretos que reglamentan la ley de vivienda segura y que lo que se requiere es que los alcaldes la hagan cumplir.

Para argumentar su reclamo a los mandatarios locales, el Ministro dijo: “No puede ser que después de varios meses de iniciadas las construcciones, estos entes se den cuenta de que los edificios hechos eran ilegales”.



