Gobierno sale a tapar hueco de energía de Hidroituango

Ante las dudas sobre la fecha real en que la hidroeléctrica Ituango, de EPM, comenzará a aportar energía al sistema interconectado nacional, el Gobierno decidió curarse en salud y convocará a los generadores a dos subastas y a otros dos procesos para la asignación de energía firme del cargo por confiabilidad en el corto y mediano plazos.

Desde el 18 de mayo, cuando la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) debió analizar con prioridad el balance de energía sin esta hidroeléctrica, se aprobó la convocatoria a los generadores a través de cuatro resoluciones, que se hicieron públicas en las últimas horas y cuyo tiempo de consulta máximo será entre 10 y 15 días hábiles.



Se busca que los agentes garanticen la energía, pagada por los usuarios a través del cargo por confiabilidad, para asegurar el abastecimiento si en una sequía o fenómeno del Niño el precio de la energía en bolsa supera al precio de escasez, que es un tope que se le paga a cada generador por cada kilovatio producido.



“Las resoluciones de la Creg tienen como propósito enviar señales al sistema para adaptarnos a la no entrada en operación de Hidroituango”, aseguró el ministro de Minas y Energía, Germán Arce Zapata, quien agregó que este martes, cuando EPM está administrando la emergencia la hidroeléctrica, no está en condiciones de responder si esta central demorará su entrada más allá del 2021.



Se calcula que con un crecimiento anual en el consumo del 3 por ciento, para el 2022 la demanda anual de energía en el país podría ser de 207 gigavatios hora día y, de este total, cerca del 7 por ciento, es decir unos 13 gigavatios hora día, es el aporte estimado en energía firme de Hidroituango.

Subastas y procedimientos

En la primera de las resoluciones, la 064 del 18 de mayo, la Creg determinó convocar a una subasta de energía para el periodo diciembre del 2022 a noviembre del 2023, dirigida a plantas nuevas (que no hayan iniciado obras al momento de la subasta) y plantas especiales (en construcción al momento de la asignación).



Entre tanto, a través de la Resolución 065 se informa sobre el proceso para la asignación de obligaciones de energía firme del cargo por confiabilidad a plantas existentes que no las tengan adjudicadas, para los periodos anuales entre diciembre del 2019 y noviembre del 2022, a través del mecanismo de asignación administrada.



Con este se define cuáles plantas responden por las obligaciones de energía no cubiertas a través de las subastas. Y debido a la necesidad de blindar a los usuarios lo máximo posible, en la Resolución 065 se define un mecanismo nuevo para la entrega de obligaciones de energía, pero dirigido a plantas nuevas y especiales que puedan entrar a operar antes del 2022, caso en el cual se les pagará el 90 % del cargo por confiabilidad.



Y, además, para el periodo 2018-2019, la Creg convocará a una subasta de reconfiguración, mecanismo en el cual los agentes pueden devolver las obligaciones, en caso de algún atraso, y las toma otro generador.



Al señalar que estos mecanismos buscan cubrir posibles déficits de energía firme a mediano plazo, Alejandro Lucio, director de la Asociación Colombiana de Energías Renovables (SER Colombia), urgió reglamentar el Decreto 570 (que impulsa la contratación a largo plazo) con el fin de cubrir el déficit de contratos actual y que puede subir por el caso de Hidroituango. Este esquema da una señal de precio fijo de la energía a largo plazo y viabiliza la entrada de los proyectos solares y eólicos.



Ómar G. Ahumada Rojas

Subeditor de Economía y Negocios

Twitter: @omarahu