Gobierno reajusta el presupuesto de regalías del bienio 2017-2018

A través de un decreto emitido el 30 de abril, firmado por los ministros de Hacienda, Minas y el director de Planeación, el Gobierno realizó una operación de contracrédito, con la cual ajusta al presupuesto de regalías del bienio 2017-2018 en 664.000 millones de pesos.

La norma implica que los recursos salen del Fondo de Desarrollo Regional (FDR) y se trasladan a las regiones que reciben asignaciones directas, por ser productoras.

Hay que recordar que el FDR es la bolsa para financiar los proyectos regionales, independientemente de si las regiones tienen o no explotación del subsuelo en sus territorios.



Por consiguiente, es el símbolo de lo que en el momento en que se reformó el sistema de regalías, se llamó 'la repartición de la ‘mermelada’ en toda la ‘tostada’ nacional', es decir, la distribución de este presupuesto en todo el país, para que las zonas más rezagadas tuvieran oportunidad de acceder a más recursos con los cuales impulsar su desarrollo.



De acuerdo con lo expresado por el ministro de Minas, Germán Arce, este traslado es una acción ordinaria, prevista desde el nuevo esquema del sistema de regalías, a través del cual se busca cumplir con el mandato constitucional que dice que a las regiones productoras se les debe garantizar un mínimo (si sus asignaciones son inferiores al 40 % del promedio anual que recibían entre 2007-2010, les compensan).

“Las regalías son causadas, no se distribuyen al comienzo sino al final, sobre lo ya producido. La operación de contracrédito es sobre el fondo de desarrollo regional, como lo indica la ley”, dijo Arce.



La Federación de Departamentos parece estar conforme: “en el caso de las regiones que reciben regalías directas pasan la plata del FDR a la bolsa de regalías directas”, indicó Ana María Aristizábal, subdirectora territorial del gremio.



Según Planeación Nacional, “las entidades no productoras no se verán afectadas con la compensación a las que reciben regalías directas, dado que los montos máximos por compensar están presupuestados por departamento y, en ningún momento implica reducir presupuesto a las no productoras”.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS