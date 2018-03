Gobierno amplía meta a 1,7 millones de viviendas

Katya Chamié C.

Por: Katya Chamié C.

Por: Katya Chamié C.

Verónica Zabalsa, una mujer desplazada por la violencia del corregimiento San José del Chiquito, en Turbaco (Bolívar), siempre deseó tener casa propia, pero ese era un sueño que veía lejano. La falta de oportunidades la tenía compartiendo un cuarto con ocho familiares. Trabajaba en servicios domésticos en casas de familia o como obrera en las fincas donde la necesitaran.

Pero su suerte cambió. El pasado diciembre salió favorecida en el sorteo del programa Vivienda Gratis. Un total de 212 casas se entregaron ese día en Turbaco para la población más vulnerable.



“Yo me había inscrito en el programa, pero de ahí a pensar que me podía ganar una casa era como un sueño. La mayor bendición es tener un cuarto propio, abrir el grifo y que salga agua todo el tiempo”, cuenta con mucha emoción y gratitud.



Historias como esta se suman a los cinco millones de colombianos que no tenían un techo propio o veían lejana la oportunidad de acceder a una vivienda gratis o subsidiada y que se beneficiaron del programa de vivienda del Gobierno.

Yo me había inscrito en el programa, pero de ahí a pensar que me podía ganar una casa era como un sueño FACEBOOK

TWITTER

La meta inicial era construir 1,5 millones de viviendas, objetivo que ya se cumplió. Faltando casi seis meses para terminar este gobierno, la nueva apuesta es dejar iniciadas 1,7 millones, es decir, 200.000 nuevas casas.



“Algo que ha sido prioridad en mi gobierno es la vivienda. La mayoría de las personas quieren tener un techo propio y por eso el número de colombianos que querían vivienda y no la tenían se redujo a la mitad. Logramos algo que nunca se había hecho: las casas gratis para los colombianos que no tienen ni siquiera para una cuota inicial”, dijo recientemente el presidente Juan Manuel Santos.



El 56 por ciento de las viviendas ya iniciadas se logró con algún tipo de cofinanciación por parte del Gobierno, a través de los diferentes programas que lidera el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, como Vivienda Gratis, Mi Casa Ya, Subsidio a la Tasa de Interés y Ahorra tu Arriendo.



Estas iniciativas han demandado una inversión estimada de 13,7 billones de pesos. El 44 por ciento restante, con recursos particulares que no necesitaron ayuda del Gobierno para comprarlas. Los proyectos entregados han llegado a todas las regiones, siendo Bogotá la ciudad con mayor número de beneficiados, con 86.816; seguida por Cundinamarca, con 69.043; Antioquia, 48.946; Valle del Cauca, 48.053; Atlántico, 25.337 y Santander, 16.332.

Hay 77.000 subsidios

De acuerdo con la cartera de Vivienda, actualmente existen 77.000 subsidios vigentes que pueden beneficiar a igual número de familias. Quienes pueden aspirar a las ayudas para vivienda que entrega el Gobierno Nacional son las personas que se encuentran en condición de pobreza, vulnerabilidad, desplazados por la violencia y madres cabeza de familia.



“En vez de pagar arriendo mes a mes, es mejor usar esa plata para pagar las cuotas del crédito hipotecario para que poco a poco sean los dueños de su propia casa”, asegura el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Camilo Sánchez.



Las primeras viviendas que se entregaron eran de entre 28 y 30 metros cuadrados; ahora promedian los 51 metros cuadrados. Además, esos desarrollos urbanísticos están dotados con parques, megacolegios, puntos de salud y conexión a internet.



“Otro logro para esta administración ha sido la inversión de 7,7 billones de pesos en obras de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico en los proyectos urbanísticos. Son 6,3 millones de colombianos con agua potable en sus casas”, anotó Sánchez.



El jefe de la cartera de Vivienda destaca que el impulso dado a la construcción de vivienda durante los dos gobiernos del presidente Santos ha permitido reducir el déficit habitacional de 12,5 por ciento de hace ocho años a 5,6 por ciento actualmente. “Esperamos que al cierre de esta administración, ese porcentaje siga bajando, porque todavía faltan viviendas por entregar”, agregó el alto funcionario.



Otro aspecto que resalta el ministro es que la política de vivienda ha generado más de 300.000 nuevos puestos de trabajo desde agosto de 2010. A estos se suman los miles de empleos indirectos generados gracias a los 30 sectores productivos a nivel nacional, como la industria del cemento, del ladrillo, del vidrio, etc.

Cómo acceder a vivienda

El programa bandera, Vivienda Gratuita, está dirigido a los hogares más vulnerables, en situación de pobreza extrema y que están ubicados en zonas de alto riesgo, que no logran acceder a un crédito y cuya única alternativa son las casas 100 por ciento subsidiadas.



En una primera fase se entregaron 100.000 viviendas en 205 municipios de 30 departamentos, para un total de 296 proyectos.



La segunda fase, que está activa, proyecta la entrega de 30.000 viviendas adicionales en los municipios más pequeños y apartados del país.



Otro de los programas claves del Gobierno es Mi Casa Ya, que está dirigido a la población de bajos recursos pero que cuenta con capacidad de ahorro y de acceso al crédito, y el cual ha asignado más de 25.000 subsidios en más de 200 municipios de 26 departamentos. A la fecha, 113.000 hogares con ingresos inferiores a los 4 salarios mínimos mensuales se encuentran habilitados para acceder a las ayudas.



Con ocho salarios mínimos mensuales (sumado el ingreso de los miembros de la familia) se puede acceder al programa Subsidio a la Tasa de Interés, que facilita la financiación de viviendas de interés social y prioritario a través de créditos hipotecarios y contratos de leasing habitacional, por medio de una cobertura de tasa de interés. Además del ingreso de la familia, se necesita no ser propietario de vivienda y no haber sido beneficiado de las coberturas de tasa de interés.



Por último, el programa Ahorra tu Arriendo, en alianza con el Fondo Nacional del Ahorro (FNA), busca que millones de colombianos afiliados a la entidad a través de cesantías, con ingresos entre dos y seis salarios mínimos mensuales, puedan adquirir vivienda nueva –financiando hasta el 100 por ciento– o usada –hasta el 95 por ciento– pagando cánones mensuales similares al arriendo.

Proyectos destacados

1. 1.209 viviendas para población de Mocoa

En Mocoa se entregarán 1.209 viviendas para atender a la población damnificada por la avalancha del pasado 1.º de abril. En el lote Los Sauces ya se están construyendo las primeras 300 viviendas gratis. El plan completo para la capital de Putumayo está dividido en dos programas: casas gratis para quienes eran propietarios o poseedores y perdieron sus viviendas en la avalancha, y Mi Casa Ya para quienes pagaban arriendo.

2. Los colores de la Ciudadela Mía en Chocó

Un total de 1.500 viviendas gratis entregó el Gobierno a población en pobreza extrema en Chocó, todas dotadas de servicios públicos, megacolegio y un centro de desarrollo infantil para 1.100 niños. Este proyecto alcanza una inversión de 93.076 millones de pesos.



La ciudadela tiene un proyecto llamado ‘El color de la convivencia’, iniciativa que busca fortalecer el tejido social de las comunidades. Una de las acciones concretas son las casas de colores pintadas por sus propietarios.

3. Casas inteligentes en Cartago

En la Ciudadela San Francisco de Asís, de Cartago (Valle), se están construyendo las primeras 96 viviendas que contarán con tecnología de punta. A través de un dispositivo se puede controlar el consumo de energía. “En las zonas comunes habrá sensores que prenderán las luces cuando detecten movimiento, lo que mejora la seguridad”, dijo Jorge Iván Mora, gerente de Mora e Ingenieros, una de las empresas gestoras del proyecto, que es para familias con ingresos entre 1 y 4 salarios mínimos mensuales. En Antioquia, Cartagena y Sincelejo también se adelantan programas similares.

4. Leticia, con viviendas e interconectada

En Leticia, el presidente Santos entregó 200 casas gratis a familias en condición de pobreza extrema. Este proyecto está acompañado de un centro de desarrollo infantil, con una inversión de 1.400 millones, que atenderá a más de 65 niños. Además, el Amazonas tendrá 52 instituciones pública conectadas, 100 quioscos Vive Digital, 14 puntos Vive Digital, un punto Vive Digital Plus, 12 zonas wifi gratis y 1.900 accesos de banda ancha para hogares de estratos 1 y 2.



KATYA CHAMIÉ C.

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

@Katychami