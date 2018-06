Remesas, rumbo a superar los US$ 6.000 millones este año

Las remesas de trabajadores se fortalecen como una fuente de divisas tan significativa para la economía del país como el turismo de visitantes extranjeros, las exportaciones de alimentos (incluido el café) o las ventas externas de carbón.

Las cifras que acaba de revelar el Banco de la República indican que en abril llegaron 513 millones de dólares, con un aumento de 34,6 por ciento frente al 2017, cuando el valor fue de 381 millones de dólares.



Además de ser el segundo mes de la historia en el que más han llegado divisas por ese concepto –el mejor fue diciembre pasado, cuando aterrizaron 534 millones de dólares–, en los cuatro primeros meses las remesas sumaron 1.896 millones de dólares, con un ascenso de 19,9 por ciento anual.

Además, en los últimos 12 meses –entre mayo del 2017 y abril 30 del 2018– aterrizaron 5.809 millones de dólares, y de continuar la tendencia, el país tendría en diciembre un nuevo récord anual, acercándose o superando los 6.000 millones de dólares.

De materializarse esta cifra, superaría los 5.787 millones de dólares que el turismo le aportó al país el año pasado y los 5.256 millones de dólares exportados en productos alimenticios (incluidos el café y animales vivos).



El mejor registro de las remesas en la balanza de pagos fue el año pasado, cuando sumaron 5.494 millones de dólares, al crecer 13,3 por ciento contra igual periodo del 2016, cuando alcanzaron los 4.849 millones de dólares.



Igualmente, estas divisas equivaldrían a las exportaciones anuales sumadas de café, oro, banano, flores, rosas y azúcar, que son 6.045 millones de dólares, y a cerca de los 6.636 millones de dólares que se reciben al año –según el Dane– por concepto de colocaciones de hullas térmicas (carbón).



Desde 2014, cuando bajaron de 4.401 a 4.093 millones de dólares, las remesas de trabajadores no han dejado de crecer anualmente. De otra parte, un informe del Banco de la República respecto a la balanza de pagos del primer trimestre discrimina los 1.384 millones de dólares que llegaron en ese periodo por transferencias de remesas de trabajadores del exterior, que crecieron 15,3 por ciento, frente a igual lapso del 2017, cuando totalizaron 1.200 millones de dólares.



Dichos recursos fueron equivalentes a 1,7 por ciento del PIB trimestral y a 8,2 por ciento de los ingresos corrientes de la balanza de pagos. Un año atrás significaron 1,7 y 9 por ciento, respectivamente.

Más giros

También, en los tres primeros meses, los principales incrementos de ingresos de remesas los mostraron las enviadas desde EE. UU., país que aportó el 28 por ciento del crecimiento total, y España, que aportó el 22 por ciento. El restante 50 por ciento del crecimiento fue explicado principalmente por el aumento de los giros provenientes de otros países latinoamericanos, Canadá y Australia.



El crecimiento del 7,7 por ciento que tuvieron las remesas desde EE. UU., al pasar de 579 millones de dólares a 624 millones de dólares, lo atribuyó el Emisor a la mejora en los ingresos salariales y del nivel de ocupación de la población hispana, que pasó de una tasa promedio de desempleo del 5,5 por ciento en el primer trimestre del año pasado a 5 por ciento en igual periodo del 2018.



En el caso de España, los giros hacia Colombia se han venido recuperando gracias a las mejores condiciones económicas del país europeo, dado que el desempleo se redujo 11 por ciento y los ocupados con nacionalidades de América Latina aumentaron 4 por ciento en el primer trimestre del 2018 frente a igual periodo del 2017, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística de España (INE).



Las remesas hacia nuestro país desde España aumentaron en los tres primeros meses el 20 por ciento, a 212 millones de dólares.



Igualmente, EE. UU. y España representaron 45,1 y 15,3 por ciento de las remesas que llegaron en los tres primeros meses, respectivamente. En igual periodo del 2017 participaron con 48,2 y 14,7 por ciento, en su orden.



El mayor flujo migratorio de colombianos hacia Chile, Argentina, Brasil, Ecuador, Canadá y Australia explica también el crecimiento de las remesas. Por ejemplo, el monto de estas desde Chile, también en el primer semestre, pasó de 63 a 94 millones de dólares y desde Argentina la cifra se dobló, al crecer de 12 a 24 millones de dólares.



Entre tanto, las remesas desde Brasil subieron de 18 a 28 millones de dólares, las de Ecuador, de 38 a 49 millones de dólares y las que provienen de Canadá, de 24 a 28 millones de dólares.



Sin embargo, tras Chile, el cuarto origen de las remesas fue Panamá, desde donde los compatriotas pasaron de remitir 52 a 53 millones de dólares.



Por su lado, Italia, México, Perú y el Reino Unido, que representaron 7,4 por ciento de las remesas totales en los tres primeros meses, también crecieron, si se comparan sus montos con los de igual lapso del 2017.



Desde Australia, las remesas de colombianos subieron de 9,5 millones de dólares a 14 millones de dólares, es decir, el 47,3 por ciento.



No obstante, el mayor crecimiento (102 por ciento) lo mostró Argentina, desde donde los ‘cafeteros’ pasaron a remitir 24 millones de dólares, también entre enero y marzo.

Más empleo en Estados Unidos les da impulso

Debido a que Estados Unidos representa más de la cuarta parte del origen de las remesas que llegan a Colombia, la reciente reducción del desempleo en ese país es un factor de impulso para el envío de estos recursos, que se multiplican más si el precio del dólar sube.



Según la agencia Efe, las estadísticas del Gobierno de Estados Unidos mostraron que el desempleo bajó al 3,8 por ciento en mayo, cifra que desde 1969 solo se había visto en el año 2000, gracias a la creación de 223.000 nuevos puestos de trabajo. Así, el porcentaje registrado en mayo iguala al más bajo de los últimos 50 años.

El 70 % de envíos ayudan al sustento en 4 regiones

Las estadísticas del Banco de la República señalan que de los 1.385 millones de dólares que entraron como remesas en los tres primeros meses de este año a Colombia, el 28,7 por ciento se dirigió al Valle y el 17 por ciento, a Cundinamarca. Por su lado, Antioquia recibió el 16,5 por ciento de la cifra y Risaralda, el 7,7 por ciento.

En total, los cuatro departamentos recibieron el 70 por ciento de las remesas del primer trimestre, es decir, 970 millones de dólares.



En Risaralda, durante el 2017, se recibió un total de 448,6 millones de dólares en remesas, mientras que en el primer trimestre de este año llegaron 107,6 millones de dólares del extranjero.



En este departamento, cientos de familias reciben los envíos de divisas del exterior, como es el caso de Carolina, quien manda desde Chile una cantidad aproximada de un millón doscientos mil pesos para los gastos mensuales de su madre en Pereira.

Hace 10 años, la mujer viajó a ese país del sur del continente para ejercer su profesión como ingeniera.



“A diferencia de otros inmigrantes, tengo la suerte de trabajar en lo que estudié y ejercer como ingeniera”, señaló Carolina, quien está casada con un chileno.



La mujer indicó que ese país le abrió las puertas y desde allí ha podido ayudar al sostenimiento de su mamá en Pereira, pues en sus gastos del mes incluye una parte para enviar a esa capital.



Una de las zonas en Risaralda donde llama la atención el gran número de envío de moneda desde el extranjero es Santuario, un municipio ubicado a dos horas de Pereira, donde la mayoría de familias reciben remesas de parientes que viven en el exterior.



En esta población cafetera, contó Everardo Ochoa, alcalde de Santuario, es muy difícil saber cuánto es el valor de las remesas que llegan al municipio, pero asegura que “es muchísimo dinero”.



“Acá los muchachos no estudian con la idea de volverse profesionales, sino con la de irse a Estados Unidos, Francia, España, a toda parte. Casi todas las familias del municipio tienen uno, dos o tres familiares que sostienen la casa desde otro país”, explicó el alcalde.



De otro lado, los 321 millones de dólares restantes que por remesas ingresaron al país llegaron a 26 departamentos, que equivalen al 23,1 por ciento del total.



Cabe señalar que los únicos departamentos a los que no se enviaron remesas fueron Vaupés y Guanía. Y cerca del 7 por ciento (95 millones de dólares) no se pudieron discriminar por departamento de destino.



