Fondos le quitan inversionistas a la Bolsa de Valores de Colombia

Los fondos de inversión colectiva (FIC) le están arrebatando, en franca lucha, buena parte de las personas naturales que invierten y que tanto esfuerzo le ha costado ganar a la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) en varias décadas de promoción.

Por eso, desde la propia plaza bursátil están viendo que llegó la hora de apostarle fuerte a ese mecanismo de inversión como salida idónea para que el ciudadano común, que no cuenta con grandes sumas de dinero, experiencia ni conocimiento para entrar con confianza a este segmento, pueda consolidar un patrimonio a través de los activos que se negocian en el mercado de capitales, no solo de Colombia sino de los países de la Alianza del Pacífico.



La tarea en esa dirección ya se está haciendo con la búsqueda de un marco normativo para que en ese bloque comercial (Chile, Perú, Colombia y México) cuente con una misma regulación de fondos mutuos que facilite la distribución de estos en cualquiera de dichos países y sus ciudadanos puedan invertir donde elijan sin mayores restricciones.



Juan Pablo Córdoba, presidente de la BVC es uno de los convencidos de que el mercado tiene que apuntar hacia ese objetivo para que más personas del común puedan participar de las bondades de los activos (acciones, bonos, divisas) que se negocian en el mercado y este no sea solo un escenario para quienes tienen grandes capitales.



“Lo que hemos visto en los últimos años, y creo que es una respuesta entendible del mercado y de los inversionistas, es que ha habido una migración de personas naturales (inversionistas) hacia los FIC... creo que es el camino por seguir. De hecho, para la integración financiera de la Alianza del Pacífico y el Mila (Mercado Integrado Latinoamerciano), deberíamos tener un marco normativo para que en esos países haya la misma regulación de fondos y no existan barreras de inversión en ese frente para el ciudadano común”, dice Córdoba.



La BVC, que en su mejor momento alcanzó a tener poco más de 1,3 millones de inversionistas personas naturales (2012) hoy contabiliza cerca de 915.000, de los cuales el 95 por ciento son adultos, 4,7 por ciento corresponde a menores de edad y el restante 0,33 por ciento son extranjeros, según registros del Depósito Centralizado de Valores (Deceval).



Pero lo costos asociados a las operaciones en bolsa, sus bajos retornos de los últimos años y las dificultades para invertir montos pequeños, están haciendo que esas mismas personas, que en algún momento se vieron atraídas por el mundo de las acciones, hoy las estén dejando de lado y prefieran tener sus recursos en un FIC.



Estas vendieron acciones por valor de 1,4 billones de pesos en los tres primeros meses del 2017, mientras que las compras sumaron 993.000 millones. Las primeras representaron 17,5 por ciento del total negociado en acciones en ese periodo, en tanto las segundas 12,6 por ciento, según cifras de la propia Bolsa de Valores de Colombia (BVC).



Buena parte de esos recursos estaría siendo atraída por los fondos de inversión, que al cierre del año pasado contaban con más de 1,46 millones de clientes personas naturales y manejaban recursos del orden de los 75,1 billones de pesos, 15 billones más que los administrados al cierre del 2015.



“El camino hacia adelante es a través de los fondos”, insiste el presidente de la BVC, quien recuerda que el país dio un paso importante en el 2013 (Decreto 1242) cuando abrió la posibilidad de tener diferentes tipos de fondos y de gestores de estos, solo que la evolución ha sido lenta.



Stella Villegas, presidenta de la Asociación de Fiduciarias, industria que maneja el 74,2 por ciento de los recursos que hay en los FIC, comparte la visión del presidente de la bolsa y advierte que el tema de la Alianza del Pacífico es fundamental y los mercados no deberían estar sometidos a barreras de ninguna índole y que mejor que países que hablan el mismo idioma, con legislaciones muy parecidas tengan un escenario común en materia de fondos de inversión, así como ocurre en otros frentes.

Mayor oferta

Pero una normatividad estándar es apenas uno de los aspectos que se necesitan para que más ciudadanos del común se vuelquen a invertir en estos mercados. También es urgente que haya un mayor número de participantes, diversidad en la oferta de productos y retornos que resulten atractivos para el inversionista.



En ese sentido, se requieren fondos diseñados para inversiones de largo plazo y no unos que atraigan recursos de las personas solo por uno o dos meses.



Córdoba señala que hoy el 85 por ciento de los fondos están estructurados para mantener la plata de forma transitoria, son de bajo riesgo y su rentabilidad es muy similar a la de un CDT.



Por eso el llamado es a que, con un ajuste de las normas, se creen las condiciones para impulsar los fondos inmobiliarios, más ahora que hay apetito por inversión en hotelería, locales, centros comerciales y residenciales, sectores que ofrecen posibilidades de inversión de largo plazo tanto en Colombia como en el exterior.



Villegas, de Asofiduciarias, sostiene en la medida que haya más competencia la oferta de fondos para invertir será más amplia. Pero además, mientras más se profundicen y maduren estos mercados esa gama de alternativas será más diversa para los clientes y es algo que estos van exigiendo.



Aunque la celeridad con que se realicen estos ajustes es fundamental, no es lo prioritario. Lo más importante, dice el presidente de la BVC, es que esos ajustes queden bien, “porque el mercado ha ido evolucionando y es necesario hacer los ajustes bien”.



CARLOS ARTURO GARCÍA M.

Redacción Economía y Negocios

En Twitter: @CarlosGarciaM66