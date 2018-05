Será difícil alcanzar nueva meta de déficit en 2019 sin otras medidas

Pese a dar un parte de tranquilidad a los mercados con la ratificación de la calificación de largo plazo en moneda extranjera de Colombia en BBB, con una perspectiva estable, Fitch Ratings expresó que al país le será difícil alcanzar la nueva meta de déficit total para el 2019, establecida por el Comité de Regla Fiscal en 2,4 del Producto Interno Bruto (PIB), en ausencia de más medidas.

Según Fitch, una de las cuatro calificadoras más grandes del mundo, el país enfrentará fuertes presiones crecientes, como resultado de la implementación del posconflicto y fortalecimiento de la infraestructura, por lo que necesitará también ajustar el gasto público.La calificadora sostiene que lograr la meta estaría más ligado en buena medida a la dinámica actual de los precios del petróleo.

Por ello, en una conferencia en línea, Richard Francis, director de calificaciones soberanas de Fitch, indicó que la nueva meta de déficit señalada por el Comité de Regla Fiscal del país es realista, y no hubiera sido adecuado un ajuste más amplio, pese a las necesidades de inversión.



Hay que recordar que la incertidumbre en el escenario político y la polarización de fuerzas había sido objeto de análisis de esta calificadora en días pasados. No obstante, tras el anuncio del Comité de Regla Fiscal, de permitir una cifra más laxa en el déficit fiscal de Colombia en el próximo año, Fitch anunció su voto de confianza en lo que se ha hecho en la economía, por lo que espera una senda de continuidad en la política monetaria y fiscal.



Claro está, la nueva administración no puede quedarse con las manos cruzadas para buscar nuevas fuentes de financiación del Estado.

El crecimiento en 2018 será de 2,6 %

Así las cosas, tras los dos años anteriores, de crecimientos por debajo de 2 por ciento, Fitch estima que la economía se acelerará en 2,6 por ciento en el 2018, es decir, ligeramente por debajo de la perspectiva del Gobierno, que es de 2,7 por ciento.



Para el 2019, la calificadora espera que la producción nacional se expanda en 3,3 por ciento, lo que aún sigue estando por debajo del potencial del país: 4 por ciento.



En cuanto a la inflación, Fitch pronostica que se ubicará en 3,3 por ciento en el 2018, desde el 4,1 por ciento del 2017, tendiendo así a mantenerse dentro del rango meta del Banco de la República: entre 2 y 4 por ciento.



Para el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, indicó que la ratificación de la calificación por parte de Fitch “implica que ve un horizonte despejado con estabilidad. Confirma que se hizo un ajuste ordenado”.



REDACCIÓN ECONOMÍA EL TIEMPO