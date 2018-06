El ‘leasing’ busca más clientes interesados en vivienda

La variación de las ventas reales de vivienda nueva a abril pasado fue de -14,3 por ciento. Así lo reveló la Asobancaria en su informe trimestral del leasing habitacional, en el cual también advierte que parte del resultado se debe al mal desempeño de los segmentos medio y alto (no VIS).

Aunque el estudio hace un análisis general de esta figura en diferentes mercados, Vivienda & Construcción se enfocó en el impacto que tiene en el segmento residencial, donde, de hecho, según el director de leasing del gremio bancario, Felipe Noval, “hay que explorar más opciones”.



En charla con EL TIEMPO, el directivo explicó que a través del uso de esta figura se movilizaron 12,96 billones de pesos en marzo pasado, es decir, 203.404 millones más que en febrero del mismo año, para un crecimiento mensual del 1,59 por ciento, superior al del leasing financiero (1,02 por ciento) y al del arrendamiento operativo (1,50 por ciento).



Recordó, además, que en el 2017 la variable de inclusión del producto cerró con un 26 por ciento. Sin embargo, insistió en que “falta mucho por hacer, aunque estamos en la dirección correcta”. Muestra de ello es que a partir del febrero Asobancaria asumió las funciones gremiales de la industria que antes tenía Fedeleasing; por eso, precisamente, la dirección a cargo de Noval se estrenó esta semana con el informe.

Más contratos

Allí, explica que respecto a febrero de este año, en marzo pasado el número de contratos aumentó en 1.273 y el de clientes, en 1.171, respectivamente. En el primer caso, la dinámica se presentó por el buen desempeño de Davivienda, que sumó 847 clientes más que en febrero, para un total de 58.202; por su parte, Bancolombia agregó 160 más que en febrero y llegó a 13.065 en marzo. En las demás entidades, las dos variables también aumentaron, lo que significa que en el tercer mes del año, la cantidad promedio de negocios por cliente, vía leasing habitacional, fue de 1,39, aproximadamente, para las compañías analizadas (ver gráficos).



Con estas cifras como antecedentes de un mercado en crecimiento, Noval explicó que uno de los objetivos es que la gente entienda y acceda a este mecanismo de inversión. “Lo primero que deben tener claro es que se trata de un canal de financiamiento y, como tal, se constituye en el medio, no en el fin”.

De esta forma, el director de esta nueva área de la Asobancaria agrega que el riesgo inmobiliario es menor porque, en el caso de la inversión en vivienda, la entidad financiera pacta un contrato de alquiler con el interesado, pero sigue siendo propietaria del activo, es decir, del inmueble.



En este punto, hay una pregunta recurrente: "Si la entidad es la que aparece en la escritura y, posteriormente, en el Certificado de Tradición y Libertad, entonces ¿por qué quien usa el leasing debe asumir gastos como impuestos?". Al respecto, Noval insiste en que "al ser un mecanismo de financiamiento, el locatario (o sea, quien tendrá el uso y goce del inmueble y luego la potestad de adquirirlo en ejercicio de la opción de adquisición) asume esas obligaciones".



Incluso, anota que de la misma forma que un crédito hipotecario, el cliente asume los gastos notariales y de registro. "Aplica exactamente igual para ambas figuras. No se puede pretender que el banco se responsabilice de esos gastos por ser el 'propietario' del inmueble, porque, insisto, estamos frente a un mecanismo de financiamiento, como lo es el crédito hipotecario".

Más usado en los estratos altos

Al preguntarle ¿por qué los estratos 5 y 6 son los que más utilizan el leasing habitacional?, el directivo señaló que se debe a que tienen más educación financiera. "Por eso, una de las metas es que las personas de los estratos bajo, medio-bajo y medio entiendan que pueden ser propietarios mirando más allá de la escritura y que la seguridad trasciende al hecho de ver sus nombres en este documento".

‘Se debe mantener el subsidio a la tasa’

Teniendo en cuenta esta dinámica, Asobancaria también se sumó al grupo de gremios que consideran indispensable mantener los programas para otorgar subsidios destinados a la adquisición de vivienda nueva.



En el informe revelado esta semana, advierte que el auxilio a la tasa de interés para la compra, vía crédito hipotecario o leasing habitacional, y el que se ofrece para complementar el ahorro de los hogares –conocido como “subsidio a la cuota inicial”–, han sido indispensables para dinamizar el crédito. En el 2017, de 149.244 operaciones de financiación de vivienda nueva por $ 15 billones, 79.459 estuvieron acompañadas del beneficio.

Abecé para tener en cuenta

Finalmente, vale la pena destacar algunas recomendaciones de Asobancaria para los interesados en usar este sistema.



1. Cuando se acerque al banco solicite un comparativo entre esta figura y el crédito hipotecario, y evalúe el costo financiero.



2. Al estar la propiedad a nombre del banco, no es necesario registrar la afectación a vivienda familiar y ningún tercero podrá perseguir el inmueble.



3. Por esto mismo, el inmueble no se registra dentro de los activos para efectos de la declaración de renta.



4. Los costos de constitución son menores, debido a que al estar la propiedad en cabeza del banco no se incurre en gastos de constitución y registro de garantías hipotecarias.



GABRIEL E. FLÓREZ G.

Coordinador editorial Vivienda

En Twitter: @GabrielFlorezG