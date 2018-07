En medio país no hay control del tránsito de los vehículos

El endurecimiento en las medidas correctivas y sancionatorias para reducir factores de riesgo en las carreteras, autopistas y calles del país está siendo inocuo en 653 de los 1.122 municipios de Colombia, debido a que no existe un organismo de tránsito que ejerza el control operativo del tráfico.

Esto, según un documentado estudio de la Superintendencia de Puertos y Transporte, significa que en el 58 por ciento de las poblaciones del país no hay quien revise el cumplimiento de requisitos básicos como tener la documentación de automotores y conductores al día, ni mucho menos quien verifique que no se excedan los límites de velocidad, que no se conduzca bajo los efectos del alcohol, que haga los comparendos y el croquis en caso de un accidente, entre otros aspectos.



El superintendente Javier Jaramillo Ramírez prendió la alerta roja y planteó que en forma coordinada departamentos y municipios, con apoyo de las entidades del orden nacional, corrijan esta situación.



Lo anterior porque uno de los aspectos graves de esta situación es que en ese 58 por ciento de municipios del país se dieron el 13 por ciento de las víctimas fatales de accidentes de tránsito en el 2017, que en total sumaron 6.479 casos.



En las zonas sin control operativo habitan 8,6 millones de personas (17,6 por ciento de la población total) y tienen más de dos millones vehículos y motocicletas

matriculadas.



“Es la otra guerra que tenemos que librar. Hoy se mueren más personas en las vías que por confrontaciones armadas”, advirtió.

Casos críticos

Según el funcionario, si bien hay desconocimiento y falta de presupuesto en muchas poblaciones para ejercer la autoridad en el control vehicular, hay casos verdaderamente críticos y reveladores, toda vez que 40 de los 653 municipios identificados tienen acceso a la red vial primaria (a mayor velocidad, más riesgo) y cuentan con los medios económicos para tener organismos de tránsito, pero carecen de ellos, revelando falta de gestión.



Este primer grupo se clasificó teniendo en cuenta que son poblaciones con más de 30.000 habitantes y su grado de importancia económica está entre 1 y 4 en una escala que va hasta 7, en la que el número 1 indica alta capacidad presupuestal, medida por variables como la participación en el PIB y el poder adquisitivo de la gente.



Esta situación ocurre en la costa Atlántica, el Cauca, Quindío, Arauca y Nariño, pero llama la atención que de estos 40 municipios ‘pudientes’ sin organismo de tránsito 11 corresponden a Córdoba; 4, al Magdalena; 3, a Sucre y 5 más están en La Guajira.

Es la otra guerra que tenemos que librar. Hoy se mueren más personas en las vías que por confrontaciones armadas FACEBOOK

TWITTER



Según Jaramillo, las demás poblaciones con ausencia de control del tránsito están distribuidas en otras dos clasificaciones. Un segundo grupo lo conforman otros 260 municipios, la mayoría con menos de 30.000 habitantes, acceso a red vial primaria y grado de importancia económica entre 1 y 4, que pueden gestionar convenios con sus departamentos para cumplir las funciones que hoy no ejercen.



Y en el tercer grupo hay 353 municipios con menos de 30.000 habitantes y grado económico de 5 a 7, para los cuales la propuesta es que los alcaldes deleguen en la Policía local el control del tráfico, pues si bien no son agentes de la Dirección de Tránsito y Transporte, sí son la segunda autoridad municipal en la materia y pueden capacitarse para ejercer un control mínimo, imponiendo comparendos y haciendo operativos.

Policía no tiene ningún sitio vedado en tránsito

Tras una revisión de conceptos jurídicos, la Superintendencia de Puertos y Transporte ratificó que la Policía Nacional no tiene sitios vedados para hacer control al tráfico, porque existe la creencia de que cuando hay guardas de tránsito, estos son la autoridad.



Por ello la entidad recalca que los alcaldes están en la obligación de hacer que en su zona la Policía ejerza el control, previa capacitación, pero agrega que también se requiere modificar algunos conceptos y normas para hacer más fácil la constitución de organismos de tránsito.



“Tenemos que mirar qué vamos a hacer, porque la accidentalidad es un problema de todos”, recalcó el superintendente de Puertos y Transporte, Javier Jaramillo.



ÓMAR G. AHUMADA ROJAS

Subeditor de Economía y Negocios

En Twitter: @omarahu