Expectativas negativas por débil arranque de año para la economía

“La economía va a crecer 3,5 por ciento en 2017”, se estimaba el año pasado en Colombia, en junio, cuando el Gobierno expidió el Marco Fiscal de Mediano Plazo, en el que hace pronósticos para toda una década. Tiempo después, la cifra se empezó a bajar, y aunque para el Gobierno va en 2,5 por ciento, para diferentes analistas la expectativa es inferior.

De hecho, el viernes pasado el equipo del Banco de la República, institución en donde suelen tener las estimaciones más austeras, la bajó de 2 a 1,8 por ciento.



La semana pasada, organismos internacionales como la Cepal también hicieron lo mismo: pasó de 2,7 a 2,4 por ciento su expectativa de crecimiento de la economía colombiana.



Movimientos similares se han dado en las previsiones de la inflación, el dólar, el precio del petróleo y la producción de crudo o el déficit fiscal. Estos cambios frecuentes en los supuestos económicos, principalmente en el de la producción del país, que se han vuelto tendencia en los últimos tiempos, están generando incertidumbre.

Datos para las decisiones

Esto, porque no se trata de simples apuestas. Son datos que se convierten en la columna vertebral, no solo para planear el gasto público del país, sino para que el mercado y las empresas tomen las decisiones para invertir o producir, dependiendo de si los signos indican que habrá abundancia o escasez.



En medio de la volatilidad que ha caracterizado estas cábalas, Juan Pablo Espinosa, director de asuntos económicos de Bancolombia, señala que esa situación produce un efecto desfavorable, “genera desconfianza, porque no hay certeza de cómo se van a mover los negocios. El cambio de expectativas termina afectando la economía”.



El año pasado, por ejemplo, luego de que el Gobierno realizó el trámite de aprobación del Presupuesto General que está vigente para este año, se pensaba que la inflación estaría en 4 por ciento, es decir, en el techo del rango meta del Banco de la República (de 2 a 4 %). Sin embargo, al inicio de este año, cuando se actualizó el Plan Financiero, en enero, la cifra ya era otra: 3,7 por ciento y alcanzó a generar alborozo. Pero recientemente, en el proyecto de adición presupuestal que el Ministerio de Hacienda radicó en el Congreso, el panorama inflacionario volvió a subir: 4,1 por ciento.



Esto, sin contar con que la lectura entre los analistas es que los estimativos oficiales son optimistas, pues en realidad el Índice de Precios al Consumidor (con el que se mide la inflación) no será tan bajo, aun con las medidas de reducción de las tasas de interés de referencia, lo que se hace para controlar este indicador. La junta directiva del Banco de la República las bajó el viernes pasado, de 7 a 6,5 por ciento.

En enero, por ejemplo, mientras el supuesto del Gobierno para la inflación estaba cifrado en un 3,7 por ciento, Alianza Valores pronosticó que dicho estimativo podría sufrir un nuevo incremento en el segundo semestre del año y se ubicaría en 5,3 por ciento anual.



No obstante, para Daniel Velandia, director de asuntos económicos de Credicorp, la debilidad con la que arrancó la economía en el primer trimestre de este año era de esperarse.



“Obedece al efecto de la reforma tributaria, principalmente por el aumento del IVA y otros impuestos a los individuos. Creemos que en el primer trimestre el crecimiento será de 1 por ciento, mientras que el consenso en el mercado, hasta ahora, es de 1,6 por ciento. La recuperación, para que el año tenga un rendimiento similar al del 2016, vendría en el último trimestre, tras el repunte en el gasto público y la dinámica que en la ejecución de recursos imprime el año preelectoral”.



De hecho, el reciente cambio en la meta de déficit fiscal, que pasó de 3,3 a 3,6 por ciento del PIB, está en línea con la idea de que el Gobierno gaste más recursos en obras, aunque sea a punta de incrementar ligeramente la deuda.

¿Y se tocó fondo?

En los pronósticos del Producto Interno Bruto (PIB) es donde las transformaciones han sido visibles, pues en el 2016, tras un crecimiento de 2 por ciento anual, significativamente inferior al de años anteriores, se pensaba que ya se había tocado fondo, por lo que se habló de un 2017 más eficiente. Sin embargo, ahora las previsiones siguen inscritas en la ruta de la desaceleración.



Javier Díaz, presidente de Analdex, expresa que la estimación de ese gremio de exportadores es de 2,2 por ciento de crecimiento.



“Lo que más está afectando la economía en estos momentos es la incertidumbre. Tanto en el campo interno como en el externo, las señales no son claras, están cambiando a una velocidad extraordinaria y esto crea temor en los agentes económicos, los cuales optan por quedarse quietos, no invertir, no comprar, no endeudarse, en fin. Esto indudablemente afecta el desempeño de la economía”, explicó.



Espinosa, por su parte, tiene la esperanza de que para 2017 el consenso de los analistas sobre muchas variables se vaya calibrando a medida que pasan los meses.



Aun así, los expertos esperan que el Gobierno ajuste su previsión para la economía una vez expida el nuevo Marco Fiscal de Mediano Plazo, lo que hará en junio, después de conocer el comportamiento de la producción del primer trimestre que el Dane divulgará en mayo.



