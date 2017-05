Las tres alarmas que se le prenden a la banca colombiana

La menor colocación de préstamos este año, por cuenta de la desaceleración de la economía, no vendrá sola. Estará acompañada de un mayor deterioro de la cartera, del crecimiento de activos improductivos y de pérdidas crediticias, señala un análisis de la calificadora S&P Global Ratings.

Aunque los banqueros colombianos confían en que la demanda crediticia reaccione este año, también son conscientes de que esta no será suficiente para llevar la cartera a un crecimiento de dos dígitos, siquiera cercano al 11,6 por ciento observado en el 2015.



En un escenario optimista, ven una dinámica crediticia cercana al 7 por ciento real impulsada por “los avances en la construcción de los proyectos de infraestructura, una política monetaria menos restrictiva, la solidez del mercado laboral, los incentivos para reactivar la inversión y la credibilidad de la política económica ante los inversionistas internacionales”, prevén en la Asociación Bancaria (Asobancaria).



Pero lo que para unos pueden ser señales positivas, para otros no lo son tanto. La calificadora señala que este seguirá siendo un año complicado en términos económicos, muy similar al 2016 en el mejor de los escenarios, y que la implementación de los proyectos 4G es poco lo que aportará al crecimiento de la banca este año, dados los escándalos relacionados con la brasileña Odebrecht.



“Aunque la inflación se está moderando y tiende hacia el objetivo del banco central junto con la apreciación del peso colombiano, consideramos que el ritmo más lento de crecimiento de los créditos y las presiones sobre la capacidad de ingresos de las familias, derivado de la reforma fiscal, podrían erosionar los indicadores de calidad de activos”, advierte.



En sus análisis ven que los activos improductivos y las pérdidas crediticias se ubicarán en torno al 2,7 y 2,5 por ciento, respectivamente, al cierre del 2017, superando lo visto años atrás.



Las primeras señales de ese deterioro ya se estarían cristalizando. El indicador de calidad de la cartera de la banca, si bien se encuentra en niveles razonables, se acercó al 4 por ciento en febrero pasado, frente al 3,1 por ciento de un año atrás. Pero en carteras como las de consumo y microcrédito avanzaba hacia el 5,5 y el 8 por ciento, según la Superintendencia Financiera.



Santiago Perdomo, presidente de Multibanca Colpatria, considera que no hay duda de que este año la demanda de crédito se verá menguada porque los ingresos de las familias están afectados por la coyuntura económica, el alza de los impuestos, y porque ante escenarios como este, las entidades deben ser más prudentes en el otorgamiento de nuevos préstamos.



En S&P Global Ratings prevén que el crecimiento de la cartera de créditos rondará este año el 5 por ciento real, lo que no luce del todo mal en un escenario de debilitamiento económico.



Es más, los analistas de la firma dicen que el principal objetivo de los bancos de Latinoamérica, incluidos los de Colombia, debe estar enfocado a un crecimiento prudente y a una creación cuidadosa del crédito para evitar un disparo en los activos improductivos bajo un escenario económico en contracción.



“Como resultado de las condiciones económicas y de mercado adversas, proyectamos alzas leves en los activos improductivos y en las pérdidas crediticias, aunque no a niveles que puedan causar daño”, dicen.

Tensión media

Los activos improductivos pueden subir este año a 2,7 por ciento en Colombia, menos que en Brasil (4,2 por ciento) y México (3 por ciento). En 2011, ese mismo índice marcó 1,6 por ciento para el país, y a partir de entonces ha subido.



En cuanto a las pérdidas crediticias, S&P estima que este año en Colombia serán de 2,4 por ciento, también las terceras más altas detrás de las de Brasil (3,7 por ciento) y México (2,9 por ciento).



Algunos analistas también comienzan a mostrar preocupación ante el acelerado repunte de la cartera vencida, que para febrero pasado ya marcaba 23,2 por ciento anual, según la Superfinanciera.



Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia, no cree que ese comportamiento sea preocupante y afirma que se debe a casos muy focalizados.



“Hay eventos específicos que tienen un efecto importante, pero con una connotación más contable que un deterioro en sí. Hay que mirar es cómo se ha deteriorado el consumo, que no es mucho, y el comercial, donde existen eventos puntuales de grandes clientes corporativos, que son los que marcan la tendencia”, dijo.



Cifras oficiales indican que los vencimientos en los préstamos corporativos crecieron 26,2 por ciento; y los de consumo, cerca del 22 por ciento a febrero pasado, lo que para algunos analistas sí es elevado.



Quizás algo de todo esto es lo que comienza a reflejar el Indicador de Alerta Bancaria (IAB), que estará en un rango de entre 30,7 y 49,4 por ciento este año, con 38 por ciento como escenario más probable, lo que representa un nivel de tensión medio-bajo, considera la Asobancaria.



Según el gremio, dicho indicador se diseñó con el fin de tener un mecanismo de alerta temprana de los riesgos que afectan al sistema financiero.



Y advierte, no obstante, que si bien las pruebas realizadas no mostraron que este se pueda disparar a niveles vistos en 1999 o 2009, cuando estuvo por encima del 83 por ciento, es necesario que las entidades sigan realizando un monitoreo permanente a la gestión y al balance de riesgos para identificar alertas tempranas, facilitar acciones oportunas y preservar la estabilidad de la banca.



En igual sentido se pronunció el Fondo Monetario Internacional (FMI) luego de concluir su visita periódica a Colombia. Sus directores señalaron que si bien el sistema financiero se muestra sólido y resistente a choques externos, invitaron a las autoridades a hacerle un seguimiento, dado que “han surgido algunos focos de vulnerabilidad”.



CARLOS ARTURO GARCÍA M.

Redacción Economía y Negocios

En Twitter: @CarlosGarciaM66