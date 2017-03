‘Estadounidenses no entienden la importancia del TLCAN en sus vidas’

“Debemos salir a la calle, explicar que muchos trabajos de mucha gente dependen del TLCAN”.



Bajo esa premisa, que paradójicamente encierra dos palabras de referencia en el vocabulario de los políticos populistas –calle y gente–, una técnica, la arquitecta estadounidense del acuerdo comercial que une a EE. UU., México y Canadá, exhortó a los académicos a explicar a congresistas y ciudadanos en general lo que está en juego en la renegociación del tratado.

“He hablado con centenares de estadounidenses desde que empezó el debate y la mayoría no entiende lo importante que es el TLCAN en sus vidas”, subrayó Carla Hills, secretaria de Comercio de EE. UU. entre 1989 y 1993, en la Convención Bancaria mexicana que se celebró en Acapulco.



Con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, las siglas TLCAN han aterrizado abruptamente en el debate público estadounidense, mexicano y, en menor medida, canadiense. Sin embargo, por debajo de esa superficie, emerge un mar de dudas.



¿Es malo para EE. UU.? ¿Y para México y Canadá? ¿Por qué? “Mucha gente no lo tiene claro”, remarcó Hills.



Los tecnicismos en los que se mueven las relaciones comerciales y, en general, económicas expulsan al ciudadano medio de debates tan trascendentales como el de la renegociación de este acuerdo.



Y los padres del tratado son conscientes del déficit de pedagogía.



“Hay que educar”, afirmó Jaime Serra Puche, jefe de la delegación mexicana que negoció el acuerdo a principios de la década de los noventa.



Hills, Serra Puche y Michael Wilson, lograron tejer un acuerdo que ha sobrevivido a un cuarto de siglo de cambio tecnológico acelerado.



Con la misma actitud con la que afrontaron aquellas negociaciones, miran ahora hacia el futuro.



En ese ambiente, las coincidencias superan con creces a los desacuerdos.



Coinciden en la necesidad de que el TLCAN se actualice, pero en una dirección bien distinta a la que sugiere el nuevo presidente estadounidense.



“Siento que tiene que evolucionar”, ha apuntado el canadiense Wilson al tiempo que apelaba a la colaboración entre los tres gobiernos.



“Debe ser actualizado, sobre todo en asuntos como la economía digital y las reglas de origen. Debe hacerse de forma racional”, coincidieron Serra Puche y Hills.



“Le hace falta una mano de pintura, pero teniendo en cuenta que México es uno de nuestros mejores clientes. El pegamento que nos ha mantenido unidos ha sido nuestra relación económica”, aseveró el exresponsable de Comercio en la Administración de George Bush padre.



La renegociación del tratado, por importante que sea para la región, no puede ser aislada de una corriente de fondo que está agitando al conjunto de la economía mundial: el proteccionismo.



Así lo remarcaron los tres extitulares de Comercio, que han alertado del “ataque” que está sufriendo la globalización.



“Nos estamos alejando de las organizaciones globales que han sido parte importante del éxito económico desde la Segunda Guerra Mundial”, afirmó Wilson.



“El progreso tecnológico va a seguir exacerbando el descontento de los votantes con menores ingresos y menos educación en todos los países. Tenemos que tener cuidado de manejar bien estas variables”, sostuvo.



En esa misma línea, Hills –republicana y miembro de la Administración de George Bush padre, pero que apoyó a Hillary Clinton en las elecciones de noviembre por sus discrepancias ideológicas con Trump– subrayó que “todos, demócratas o republicanos, han estado de acuerdo con el libre comercio. Hasta ahora”.



“Quienes quieren restringir los intercambios están equivocados: es la automatización, y no el comercio, lo que está marcando la diferencia”, agregó.



