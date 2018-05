Por ahora, EE. UU. y China descartan guerra comercial

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, confirmó este domingo que Washington y Pekín acordaron la suspensión de aranceles a productos de ambos países, un día después de que pactaron reducir el déficit comercial estadounidense con China.

“Hemos avanzado significativamente y acordamos un marco”, dijo Mnuchin al canal Fox News. “Así que por el momento nos pusimos de acuerdo para suspender los aranceles mientras tratamos de implementar ese marco”, añadió.



El vicepresidente chino Liu He, había dicho más temprano: “Las dos partes llegaron a un consenso de no participar en una guerra comercial y aumentar los respectivos derechos de aduana”, según lo citó la agencia oficial Xinhua. Steven Mnuchin señaló, sin embargo, que si China no cumple sus compromisos, el presidente de Estados Unidos “siempre podría decidir volver a poner sus aranceles”.



Washington y Pekín anunciaron el sábado pasado haber alcanzado un consenso para reducir el déficit comercial estadounidense. Para lograrlo el gigante asiático se comprometió a aumentar “considerablemente” sus compras de bienes estadounidenses.



Este anuncio, que siguió a una difícil negociación de alto nivel en Pekín y luego en Washington esta semana, cierra un mes de tensiones, en el que el presidente Donald Trump fustigó el hecho de que la relación comercial desequilibrada constituye un peligro para su país.

Al ser consultado sobre la ausencia de cifras mientras que la administración Trump exige una reducción del déficit de 200.000 millones de dólares, Mnuchin aseguró que hay “objetivos precisos”, pero que no los haría públicos.



Insistió también en que se lograron compromisos chinos en sectores como la agricultura y la energía. Y aseguró que el secretario de Comercio, Wilbur Ross, irá a China para ver cómo concretan los acuerdos.



Liu precisó que ambos países reforzarán su cooperación comercial en los campos médicos, de productos de alta tecnología y de finanzas. Vale recordar, además, que desde marzo, las exportaciones chinas de acero a EE. UU. eran gravadas con 25 por ciento de aranceles, y las de aluminio con 10 por ciento. El gigante asiático también estaba bajo amenaza de impuestos sobre 50.000 millones de dólares en bienes. Un periodo de consulta debía expirar inicialmente el martes y se preveía la implementación inmediata de esa medida.

En Europa, sin embargo, el acuerdo fue recibido con precaución, considerando que la Unión Europea también está bajo amenaza de las tarifas estadounidenses al acero y el aluminio. “EE. UU. y China podrían ponerse de acuerdo a espaldas de Europa si Europa no es capaz de mostrar firmeza”, dijo el ministro francés de Economía, Bruno Le Maire. Y agregó: “EE. UU. quiere hacer pagar a Europa el mal comportamiento de China. Algo incomprensible”, agregó.



