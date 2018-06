Trump vuelve a amenazar a China con aranceles por US$ 200.000 millones

Más madera. Donald Trump difundió este martes un comunicado para amenazar a China con una nueva ola de aranceles, esta vez del 10 por ciento, en productos importados por valor de 200.000 millones de dólares al año (unos 172.000 millones de euros), incrementando la escalada entre las dos mayores potencias económicas.



Estados Unidos aprobó el viernes los gravámenes del 25 por ciento a un millar de productos chinos cuyas importaciones suman 50.000 millones. El Gobierno chino respondió con la misma moneda. Ahora Washington vuelve a golpear. Si el ojo por ojo y diente por diente no se detiene, la guerra sacudirá la economía global.

La medida puesta este miércoles sobre la mesa por Trump tiene un carácter puramente político, un órdago en la negociación, lo demuestra la forma en la que el propio presidente de Estados Unidos lo comunica. “He pedido al representante de Estados Unidos para Comercio que identifique productos chinos por valor de 200.000 millones de dólares para aranceles adicionales del 10 por ciento”. No sabe aún qué artículos merecen esa nueva tasa, ni menciona por qué el gravamen se sitúa en el 10 por ciento, y no en el 8 por ciento o el 15 por ciento, teniendo en cuenta que aún no está decidido qué bienes son los afectados.

Pero la cifra es voluminosa y sí deja muy claro a qué responde: a las represalias impulsadas por el régimen de Xi Jinping. El viernes, tras la puesta en marcha de los aranceles por parte de Washington, Pekín aprobó tasas del 25 por ciento para 659 tipos de productos agrícolas estadounidenses -soya, maíz, arroz, vacuno o cerdo, entre muchos otros- por el mismo montante, 50.000 millones de dólares. La decisión toca de lleno muchos territorios rurales claves en el voto trumpista.



“Esta última acción de China indica claramente su determinación a mantener a Estados Unidos en una desventaja permanente”, criticó Trump en su comunicado. De ahí los 200.000 millones sobre la mesa. “Después de completarse este proceso legal, estos aranceles entrarán en vigor si China rechaza cambiar sus prácticas y también si insiste en seguir adelante con los aranceles que anunció”, añadió.



Pekín contestó rápidamente al nuevo órgano de Trump. Si estas tasas entran en vigor, China contraatacará con “múltiples medidas tanto cuantitativas como cualitativas”, aseguró este martes el Ministerio de Comercio del país asiático. Las autoridades dejan la puerta abierta, por tanto, no solamente a la aprobación de aranceles sobre productos estadounidenses, sino también a otras acciones que perjudiquen los intereses de Estados Unidos en China. Entre ellas, según los analistas, está la posibilidad de maniobrar para inclinar a favor de China la balanza de servicios -actualmente es Estados Unidos el que registra el superávit en esta categoría-.

