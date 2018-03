En 2016, IVA fue la mayor fuente de ingresos tributarios en la región

Colombia no ha logrado dar en el blanco de una reforma tributaria efectiva que aumente el ingreso y baje la desigualdad.

En el informe de ‘Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe 2018’, presentado por la Ocde, durante el XXX seminario sobre Política Fiscal que organiza la Cepal, se puede apreciar que este es uno de los pocos países que cargan con cuatro reformas tributarias en menos de una década (2010, 2012, 2014 y 2016), sin que esto la saque de la lista de los rezagados en el recaudo, con solo un ingreso de 19,8 por ciento del producto interno bruto (PIB) en 2016, cifra inferior a la del año anterior, que fue 20,8 por ciento.



El promedio de ingresos por impuestos en Latinoamérica es 22,7 por ciento, y el de la Ocde, de 34,3 por ciento, y la aún baja cifra colombiana no depende de aumentos en tarifas, sino de lo que ya se ha pregonado en múltiples ocasiones: alta evasión, baja base tributaria (no todos pagan impuestos y no todos lo hacen según su posibilidad), generándose así una desigualdad hasta ahora insalvable.



El panorama en América Latina, en general, muestra la necesidad de cambios, teniendo en cuenta que “la recaudación promedio fue de 1,8 por ciento del PIB, lejos del 8,4 por ciento de países de la Ocde”, señala el informe.



En Colombia, en la actualidad, además del impacto causado por la crisis del precio del petróleo en las empresas dedicadas a la explotación de hidrocarburos (con menos ingresos pagaron menos impuestos), también está influyendo en el bajo recaudo como porcentaje del PIB, la rebaja establecida para quitarles carga a las empresas en el pago del impuesto a la renta. Hay que destacar que en 2016, año que analizó la Ocde, Colombia aún no aplicaba la disminución, de 33 a 25 por ciento en el impuesto de renta a personas jurídicas.



Es así como, en esa oportunidad, el país obtuvo los ingresos por impuesto sobre la renta de sociedades más altos entre sus vecinos, con 24,6 por ciento del ingreso total”. Pese a ello, el IVA, que recae sobre toda la población a través del consumo, fue el que impulsó el recaudo, en Colombia y en América Latina.



“En 2016, el IVA fue la mayor fuente de ingresos tributarios en la región, con 29,3 por ciento del total de ingresos, seguido por los provenientes de impuestos a la renta y ganancias (27,3 %)”, dice el informe.



En Colombia, desde el 2010, se han emprendido reformas cuyos propósitos abarcan el aumento del recaudo, la mejora de la equidad tributaria, la reducción de la evasión y la promoción de la formalidad. Pero una es la intención y otra la realidad, puesto que la redistribución del ingreso después de pagar impuestos no mejora.



Un vistazo al impuesto de renta de personas naturales da cuenta de ello. “El impacto es débil. Logra solo una reducción de 2 por ciento en la desigualdad de ingresos, que contrasta con lo obtenido en países de la Unión Europea, cuya distribución mejora más de 12 por ciento después del cobro de este impuesto”, señala el informe.



En particular, el impuesto de renta, con todo y los cambios que le han introducido, parece seguir, al contrario de lo que se requiere. Según la Ocde, “en América Latina, las sociedades aportan más del 55 por ciento del total recaudado por renta, mientras que las personas naturales apenas aportan el 31,9 por ciento”.



En cambio, en los países de la Ocde, que se deben caracterizar por tener buenas prácticas en todo, la relación es inversa: el 72 por ciento es aportado por personas naturales y el 26 por ciento por las empresas”.



Otro punto sobre el cual llama la atención este organismo es el hecho de que en América Latina el recaudo por renta personal está fundamentalmente soportado en los asalariados, es decir, “recae sobre los trabajadores formales en relación de dependencia, a quienes se les realiza la retención en su fuente de ingreso”.



En contraste, “las tasas de evasión son altas en los países de la región, a veces superiores al 50 por ciento, lo que da cuenta de los bajos niveles de cumplimiento de personas físicas y sociedades en el pago del impuesto sobre la renta”.



El informe de la Ocde, que además incluye un capítulo sobre ingresos provenientes de hidrocarburos y minería, mostró que estos se contrajeron, en promedio, del 3,5 por ciento del PIB en 2015 a 2,3 por ciento del PIB en 12 países exportadores de materias primas, entre ellos Colombia.



Esto les movió el piso. El organismo destacó que “ha habido disminución de la dependencia de ingresos provenientes de recursos naturales no renovables”.

ECONOMÍA Y NEGOCIOS