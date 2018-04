Estas son las peleas más duras entre patronos y trabajadores

El conflicto laboral no se aparta de las relaciones entre el patrono y el trabajador colombianos. Según el Ministerio del Trabajo, entre 2014 y lo que va del 2018 se han atendido 282.744 casos individuales, lo que equivale a decir que uno de cada cien ocupados acudió en este lapso a las instancias del Estado para resolver problemas como el no pago de prestaciones sociales o de indemnizaciones, para mencionar solo los más frecuentes.

También están los conflictos colectivos que tienen de por medio un sindicato, son más complejos de dirimir y, en el quinquenio, según las estadísticas del Mintrabajo, suman 5.916, 16 de los cuales se han ido a huelga, destacándose entre estas la más dura y extensa en los últimos tiempos, la de los pilotos de Avianca.



La cifra suena alta si se tiene en cuenta que los sindicatos en Colombia están en franca reducción: la tasa es solo del 4,6 por ciento del total de la población económicamente activa, que es de 24,3 millones de personas a marzo, es decir, en el país solo hay 1’117.800 trabajadores sindicalizados, que pertenecen a 5.400 de estos gremios (entre activos e inactivos).

Líos más antiguos, en la mira

Los conflictos laborales ocupan a la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, no solo con motivo de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo el próximo martes, sino porque durante la semana pasada aprobaron la designación de un mediador ante la Comisión Especial de Conflictos de la OIT (Cencoit), para intentar solucionar los casos que llevan varios años sin resolver.



La cifra en este sentido aún se está consolidando, pero Fabio Arias, secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), destaca el caso de los empleados enfermos que fueron despedidos de la empresa General Motors. “Llevan 7 años. Fueron despedidos a pesar de tener enfermedades profesionales. Han puesto denuncia internacional”.



El investigador laboral Carlos Julio Díaz agrega otra situación aún más antigua. “Desde hace 15 años un grupo de trabajadores de la Fábrica de Licores de Antioquia está en el limbo, sin poder negociar un pliego de peticiones porque la naturaleza de la empresa cambió, era industrial y comercial del Estado, luego ellos eran trabajadores oficiales. Pero una norma la transformó en entidad pública, y la fábrica fue adscrita a la Secretaría de Hacienda, con lo cual pasaron a ser empleados públicos”.



Otro conflicto laboral sin resolver, de vieja data, es el de Enka de Colombia, según recuerda el investigador Díaz. Los archivos periodísticos registran que en el 2011 se creó un sindicato con 116 socios que presentaron un pliego de peticiones. La empresa se negó a revisarlo y llamó a negociar a los trabajadores. Sesenta de ellos aceptaron una propuesta para irse, y lo hicieron. El resto fue despedido. “Con el transcurso de los años, muchos otros han decidido negociar, pero el caso no está cerrado. Sigue en la Corte Constitucional”, expresa Díaz.



Según el vocero de la CUT, también estarían vivos los conflictos laborales de trabajadores del sector minero, por causas similares a los de Colmotores: enfermedad profesional.



En la mayoría de los casos han creado asociaciones que salen a protestar cada primero de mayo, como gremios que se bautizaron “Enfermos del Cerrejón, de la Drummond, de Sintramienergética del Cesar, de Sintraelecol, mineros de Cerromatoso, entre otros”, recuerda Arias.

El caso más duro

Si bien para la ministra del Trabajo, Griselda Restrepo, el país ha avanzado en conciliaciones para resolver los conflictos entre el empresariado y los trabajadores, aún hay serias dificultades para llevar a acuerdos los casos colectivos.



De hecho, para la funcionaria, “uno de los retos del Ministerio del Trabajo del futuro es comprometerse con el diálogo social, pues cuando se llega a una solución concertada crece la empresa y se garantiza la tranquilidad de los trabajadores”.

Según las estadísticas del ministerio, del universo total de conflictos individuales, 212.341 (75 %) han llegado a feliz término, en el 23,8 por ciento de los casos no se ha logrado acuerdo y en el 1,2 por ciento el acuerdo es parcial.



En cuanto a conflictos colectivos, “la participación del Mintrabajo es de acompañamiento a las partes cuando estas lo requieran. El fin es mitigar el conflicto; pero si no se logra un acuerdo, las organizaciones sindicales pueden optar por la huelga o un tribunal de arbitramento”, señala la entidad.



La ministra Restrepo no duda en señalar que las más dura de todas, por lo menos en su paso por esa cartera, ha sido la de Avianca, que duró 51 días y terminó en el despido de 95 y otros 80 sancionados con suspensión.



“Avianca es una de mis frustraciones. El Estado asumió lo que le correspondía. La frustración no es porque no hayamos hecho la tarea (la hicimos). Es por no haber visto a la empresa y a los trabajadores con una vocación de diálogo más abierto. Lo que le hizo daño a esa negociación fue la polarización entre las partes, que venía de tiempo atrás”.



La segregación de sindicatos dentro de una misma empresa o entidad es una de las causas de las dificultades para negociar. Se destaca el caso del Inpec, en donde hay 83 de estas asociaciones.

‘Hemos avanzado en la conciliación’: Mintrabajo

Desde su perspectiva, ¿hay menos conflicto laboral o conciliamos más?

​

Conflicto sigue habiendo. Donde hay relaciones laborales hay conflicto. Es como decir que en una familia no hay dificultades. Hemos avanzado en conciliaciones, pero un tema que para mí es importante y en el que aún hay por hacer es en el diálogo social. Para ello avanzamos en multiplicar el número de inspectores de trabajo, que pasó de 434 a 904. Eso quiere decir que tenemos mayor capacidad instalada para adelantar la agenda de conciliación.



¿Qué es lo que más enfrenta a trabajadores y empleadores?

​

La razón principal de conflicto es la negativa a negociar. Recibimos muchas denuncias en ese sentido. También hay muchas sanciones por no pago de prestaciones sociales e indemnizaciones.

¿Qué casos exitosos de manejo de huelgas podría citar?

​

En los últimos dos años, por ejemplo, se votó la huelga en el Cerrejón, pero la participación del ministerio evitó que esta se iniciara, y las partes llegaron a un acuerdo. Igual pasó en Cerromatoso, huelga que tampoco se realizó. La de Avianca fue declarada ilegal por la justicia ordinaria.



