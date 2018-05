Cuentas claras / Esta vez, los sueldos sí subieron

De acuerdo con la Cepal y la OIT, los salarios reales subieron 2 % en Colombia durante el año pasado. Es decir que con los sueldos se pudo comprar 2 % más que lo que se conseguía en el 2016, y se recuperó la caída del poder de compra de 1,1 % que se sufrió en ese año. En donde los salarios reales subieron más fue en Uruguay (2,9 %), seguido por Brasil (2,5 %). En cambio, el poder de compra de los salarios bajó en México 1,2 % y en Perú, 2,9 %.

El motor está puertas adentro

La clave del repunte del crecimiento económico de Colombia durante el primer trimestre estuvo de puertas para adentro: en los hogares. En los tres primeros meses del año, el producto interno bruto (PIB) creció 2,2 % frente al mismo periodo del año pasado, pero de ese total, los hogares pusieron 1,8 puntos. Eso muestra la gran importancia que tiene el consumo de los hogares en toda la economía. En el primer trimestre, dicho consumo fue el 69 % del PIB total.

Unos ricos y otros no tanto

De varios apodos que a veces se oyen para la Ocde, asociación en la que fue admitida Colombia, el de ‘el club de los países ricos’ es el menos apropiado. Allí están países con producción por habitante entre US$ 9.000 y US$ 15.000 dólares al año, como México, Turquía o Chile, que son una décima parte del PIB per cápita de Luxemburgo, uno de los miembros de esta organización. En este pequeño país, el PIB per cápita es de más de US$ 120.000 al año.

El desequilibrio entre China y EE. UU.

Solo el déficit que tiene, en 12 meses, EE. UU. en su comercio con China equivale a casi 9 años de las exportaciones totales que hace Colombia al resto del mundo. Evidentemente, es un déficit enorme, y por eso el presidente Donald Trump inició una guerra comercial contra China, que hace una semana quedó en pausa, tras un acuerdo entre los dos países. El déficit, la diferencia entre lo que EE. UU. le compra a China frente a lo que le vende, llega a US$ 335.000 millones.



MAURICIO GALINDO

Editor de Economía

En Twitter: @galmau